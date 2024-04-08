شاهد: استمرار عمليات الإجلاء إثر فيضانات كارثية ضربت مدينة أورسك الروسية

بقلم: يورونيوز

تتواصل عمليات الإجلاء في مدينة أورسك الروسية، التي تضررت بشدة من فيضانات نهر الأورال والتي تسببت بانهيار سدّ في المنطقة.

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وقال رئيس بلدية المدينة، فاسيلي كوزوبيتسا إن أكثر من 6000 منزل غمرته المياه، بما في ذلك 25 مدرسة وروضة أطفال. وأضاف أنه تم نقل أكثر من 1000 شخص إلى مراكز إيواء مؤقتة.

وتعرضت أورسك، التي تقع على بعد أقل من 20 كيلومتراً (أقل من 13 ميلاً) شمال الحدود مع كازاخستان، لوطأة الفيضانات التي تسببت في انهيار سد يوم الجمعة.

وتم فتح تحقيق جنائي للكشف عن مخالفات البناء المشتبه بها، والتي ربما تسببت في انهيار السد، حيث تشير مصادر رسمية إلى أنّ السدّ يمكنه تحمل منسوب مياه يصل إلى 5.5 متر (حوالي 18 قدمًا).

وأظهرت لقطات التقطتها طائرات بدون طيار وصول مياه الفيضانات إلى منطقة سامارا.

ويتدفق نهر الأورال، الذي يبلغ طوله حوالي 2428 كيلومترًا (1509 ميلًا)، من الجزء الجنوبي لجبال الأورال إلى الطرف الشمالي لبحر قزوين، مروراً عبر روسيا وكازاخستان.