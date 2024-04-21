شاهد: عواصف ثلجية قوية تضرب بافاريا وتتسبب بفوضى عارمة في الطرق السريعة

أحد الشوارع الرئيسية السريعة في ولاية بافاريا في جنوب ألمانيا - Copyright Matthias Schrader/AP

أحد الشوارع الرئيسية السريعة في ولاية بافاريا في جنوب ألمانيا - Copyright Matthias Schrader/AP

بقلم: يورونيوز

المنطقة شهدت عددا من حوادث السير خاصة من قبل سائقي السيارات الشباب