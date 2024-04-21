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شاهد: عواصف ثلجية قوية تضرب بافاريا وتتسبب بفوضى عارمة في الطرق السريعة

أحد الشوارع الرئيسية السريعة في ولاية بافاريا في جنوب ألمانيا
أحد الشوارع الرئيسية السريعة في ولاية بافاريا في جنوب ألمانيا Copyright Matthias Schrader/AP
Copyright Matthias Schrader/AP
بقلم:  يورونيوز
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المنطقة شهدت عددا من حوادث السير خاصة من قبل سائقي السيارات الشباب

تسببت العواصف الشديدة وسقوط الثلوج المستمر على مناطق في جنوب ألمانيا إلى عرقلة في حركة السير وازدحامات مرورويية وحوادث طرق خاصة من سائق السيارات الشباب.

وقد تأثر الطريق A9 بين بايرويت وبيغنيتز بشكل خاص بالعاصفة الثلجية، وسجلت السلطات المحلية ارتفاع 10 سم من الثلوج على الطرق السريعة والطرق الزلقة.

وكان عديد من السائقين علِقوا بعد أن حولوا إطارات سياراتهم قبل العاصفة إلى الإطارات الصيفية.

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