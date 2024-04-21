"كمين العلم".. إصابة مستوطن إسرائيلي بجروح بعد انفجار عبوة ناسفة زُرعت تحت علم حاول إزالته بالضفة

بقلم: يورونيوز

انتشر مشهد مصور على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر مستوطنا وهو يتقدم نحو علم فلسطيني زرع وسط قطعة أرض لإزالته قبل أن تنفجر به عبوة ناسفة أسفرت عن إصابته بجروح.

اعلان

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إصابة مستوطن وهو جندي في الاحتياط كان في إجازة جراء انفجار عبوة ناسفة على أرض قرية المغير قضاء رام الله في الضفة الغربية المحتلة.

وانتشر مشهد مصور على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر أحد الأشخاص، وهو يتقدم نحو علم فلسطيني زرع وسط قطعة أرض لإزالته قبل أن تنفجر به عبوة ناسفة أسفرت عن إصابته بجروح.

وأطلق رواد المنصات الرقمية اسم "كمين العلم" على الواقعة.

وتعليقا على الحادث، قالت ألوية الناصر صلاح الدين، إن "عملية كمين العلم شرق رام الله هي تطور نوعي وإبداع متجدد يسجَل للمقاومين في مواجهة جنود الاحتلال والمستوطنين في الضفة".

وكغيرها من المدن الفلسطينية، تتعرض قرية المغير بالضفة الغربية بشكل مستمر لهجمات عنيفة من قبل مستوطنين متطرفين.

وذكرت وسائل إعلام عبرية قبل أيام، أن نتائج التحقيقات الأولية في مقتل المستوطن بنيامين اخيمئير البالغ من العمر 14 عاما، أظهرت أن 2 أو 3 فلسطينيين شاركوا في قتله قدموا من قرية مجاورة إلى قرية المغير.

ويأتي هذا الحادث في وقت تشهد فيه مختلف مدن الضفة الغربية المحتلة، إضرابا شاملا حدادا على قتلى مخيم نور شمس في طولكرم.

وكانت حركة "فتح" قد دعت السبت، الفلسطينيين "إلى الوحدة اسنادا لأهالي طولكرم وغزة واستنكارا للهجمات الإسرائيلية التي تستهدف الأبرياء".