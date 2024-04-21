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على وقع الاحتجاجات الرافضة للحرب في غزة.. مجلس النواب الأمريكي يقر حزمة مساعدات أمنية كبيرة لإسرائيل

قذائف مدفعية من عيار 155 ملم أميركية الصنع أرسلت إلى إسرائيلي خلال الحرب على غزة
قذائف مدفعية من عيار 155 ملم أميركية الصنع أرسلت إلى إسرائيلي خلال الحرب على غزة Copyright AP Photo/Matt Rourke, File
Copyright AP Photo/Matt Rourke, File
بقلم:  يورونيوز
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رئيس الوزراء الإسرائيلي أعرب عن امتنانه وتقديره للكونغرس وللرئيس بايدن بزعم أن نتيجة التصويت تظهر أن الحزبين يدافعان عن إسرائيل والحضارة الغربية

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تجمع متظاهرون خارج مبنى الكونغرس الأمريكي "الكابيتول" في وقت كان مجلس النواب يصوت في جلسة في يوم السبت للموافقة على حزمة مساعدات أمريكية بقيمة 95 مليار دولار إلى أوكرانيا وإسرائيل وحلفاء آخرين للولايات المتحدة.

وقد دعا النشطاء المؤيدون للفلسطينيين ولوقف الحرب على غزة والتي تدعمها إدارة بايدن منذ سبعة أشهر إلى عدم إرسال الكونغرس أموالا إضافية لتل أبيب، بعكس من يؤيدون أوكرانيا الذين دعوا إلى منح مساعدات إلى كييف بقيمة 61 مليار دولار.

وصوت النواب بأغلبية ساحقة، وتم تمرير المساعدات إلى أوكرانيا في غضون دقائق، وهو ما يمثل عرضا قويا في الوقت الذي يتسابق فيه المشرعون الأمريكيون لتقديم جولة جديدة من الدعم الأمريكي للحليف الذي مزقته الحرب.

وعلى الرغم من تصويت عشرات النواب الديمقراطيين التقدميين ضد مشروع قانون مساعدة إسرائيل حيث طالبوا بإنهاء الحرب على غزة والذي أدى لمقتل عشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين جلهم من الاطفال والنساء، إلا ان القرار مر، وحصلت المساعدات المقدمة إلى إسرائيل والحلفاء الآخرين بالموافقة.

وستذهب الحزمة بأكملها إلى مجلس الشيوخ، الذي قد يقرها في أقرب وقت يوم الثلاثاء، وقد وعد الرئيس جو بايدن بالتوقيع على الحزمة.

 وقد شكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مجلس النواب والإدارة الأمريكية على تمرير القانون وزعم أن الحزبين الديمقراطي والجمهوري يدافعان عن الحضارة الغربية والدولة العبرية. 

معتز سليم، وهو مواطن أمريكي من أصل فلسطيني قال إنه يضغط لأشهر ضد مشروع القانون وأضاف سليم أن الحراك قد نجح في تأجيل التصويت لفترة طويلة، وأكد أن العديد من أقاربه قتلوا جراء القصف الإسرائيلي الوحشي على غزة.

وقد صوتت مجموعة من حوالي 20 جمهوريا من اليمين المتشدد ضد كل جزء من حزمة المساعدات، بما في ذلك لحلفاء مثل إسرائيل وتايوان التي تتمتع تقليديا بدعم الحزب الجمهوري.

المصادر الإضافية • أ ب

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