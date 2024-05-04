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شاهد: الظلام يخيم على عشرات الآلاف بسبب هطول كثيف للثلوج في روسيا

هطول مكثف للثلوج في وسط روسيا
هطول مكثف للثلوج في وسط روسيا Copyright EBU
Copyright EBU
بقلم:  يورونيوز
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وأعلنت السلطات الروسية حالة الطوارئ في مدينة يكاترينبغ عاصمة إقليم سفيردلوفسك.

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قالت وزارة الطاقة الروسية اليوم السبت إن الهبوط الكثيف للثلوج أدى إلى انقطاع الكهرباء عن حوالي 79 ألف شخص في إقليم سفيردلوفسك في منطقة الأورال الفدرالية في وسط روسيا.

وقال مسؤولون روس إن خدمات التدفئة والمياه انقطعت عن عدة مناطق في الإقليم نتيجة تساقط الثلوج الكثيف والغير معتاد في هذا الوقت من العام.

وخلال 12 ساعة، تساقطت على المنطقة نصف كمية الثلوج المعتادة خلال شهر كامل، ووصل ارتفاع الغطاء الثلجي بالطرقات إلى 32 مليمتر.

وأعلنت السلطات الروسية حالة الطوارئ في مدينة يكاترينبغ عاصمة الإقليم.

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