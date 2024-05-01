EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Newsletterرسالة إخباريةEventsالأحداث
Loader
مباشر
EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
آخر الأخبار

Trending

Europe

Categories

مجلات

العالم

Categories

مجلات

Business

Categories

مجلات

Next

Categories

مجلات

Green

Categories

مجلات

الصحة

Categories

مجلات

ثقافة

Categories

مجلات

سفر

Categories

مجلات

فيديوهات
عرض المزيد

تغطية خاصة

Newsletterرسالة إخباريةEventsالأحداث
Loader

Find Us

FlipboardNabdLinkedinفايبر
Apple storeGoogle Play store
اعلان

فيضانات كينيا تجبر السلطات على إجلاء السياح من محمية ماساي مارا الشهيرة

الفيضانات تجتاح محمية ماساي مارا في كينيا
الفيضانات تجتاح محمية ماساي مارا في كينيا Copyright أ ب
Copyright أ ب
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

تعد المحمية الواقعة في جنوب غرب كينيا وجهة سياحية تجذب ملايين الزوار من جميع أنحاء العالم وتشتهر بهجرة الحيوانات البرية السنوية من سيرينغيتي في تنزانيا.

اعلان

باشرت السلطات الكينية عمليات إجلاء جوي للسياح من محمية ماساي مارا الوطنية يوم الأربعاء، بعد أن غمرت الفيضانات الناجمة عن هطول أمطار غزيرة أكثر من 10 فنادق ونزل ومخيمات في المنطقة.

وغمرت المياه مرافق الإقامة السياحية الواقعة على ضفاف النهر بعد أن فاض نهر داخل منطقة ماساي مارا في وقت باكر من يوم الأربعاء.

تعد المحمية الواقعة في جنوب غرب كينيا وجهة سياحية تجذب ملايين الزوار من جميع أنحاء العالم وتشتهر بهجرة الحيوانات البرية السنوية من سيرينغيتي في تنزانيا.

ووفقا للصليب الأحمر الكيني، فقد تمكنت الفرق من إنقاذ 36 شخصا جوًا و 25 شخصًا آخرين برًا.

كما أعلنت حكومة مقاطعة ناروك عن نشر طائرتين مروحيتين للمساعدة في عمليات الإجلاء في المنطقة المحمية الشاسعة.

ولقي أكثر من 170 شخصًا حتفهم في مختلف أنحاء البلاد منذ بداية موسم الأمطار في منتصف شهر آذار / مارس، مما تسبب في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية وتدمير البنية التحتية.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية من توقع هطول المزيد من الأمطار هذا الأسبوع.

واجهت كينيا كارثة جديدة يوم الاثنين مع فيضان نهر نجم عن انهيار سد في منطقة ماي ماهيو في غرب البلاد، ما أدى إلى جرف المنازل وتدمير الطرق، وأسفر عن مقتل 48 شخصا وفقد أكثر من 80 آخرين.

وتواصل فرق البحث والإنقاذ في جميع أنحاء منطقة ماي ماهيو البحث عن المفقودين وسط مخاوف من ارتفاع حصيلة الضحايا. وأمر الرئيس وليام روتو يوم الثلاثاء الجيش بالانضمام إلى عمليات البحث.

ويقول السكان المحليون، إن جهود الإنقاذ كانت بطيئة بسبب نقص المعدات اللازمة للحفر بين الأنقاض.

وحثت الحكومة السكان الذين يعيشون في مناطق معرضة لخطر حدوث فيضانات إلى إخلاء منازلهم والانتقال إلى مناطق آمنة. بينما تُواصل فرق الطوارئ الاستعداد لمواجهة أيّ طارئ.

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

مقتل 40 شخصًا على الأقل بعد انهيار سد غرب كينيا وفقدان العشرات إثر انقلاب قارب جراء الفيضانات

الملاريا تواصل الفتك بالمواطنين في كينيا رغم التقدم في إنتاج الأدوية المحلية

محتجون في كينيا يدعون لاتخاذ إجراءات بشأن تغير المناخ

سياحة أفريقيا فيضانات - سيول إجلاء كينيا