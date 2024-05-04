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شاهد: مناطق واسعة من تنزانيا تغرق في الظلام بسبب اقتراب الإعصار "هدايا"

اقتراب الإعصار هدايا من سواحل تنزانيا
اقتراب الإعصار هدايا من سواحل تنزانيا Copyright AP Photo
Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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شاهد: مناطق واسعة من تنزانيا تغرق في الظلام بسبب اقتراب الإعصار "هدايا"

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أدت هطول الأمطار الغزيرة وهبوب الرياح القوية جرّاء إعصار "هدايا" إلى إغراق معظم مدن تنزانيا في الظلام بسبب انقطاع خدمات الكهرباء.

وناشدت السلطات المواطنين توخي الحذر مع اقتراب الإعصار الذي يضرب أجزاء واسعة من ساحل شرق إفريقيا.

ووصلت سرعة الرياح بسبب الإعصار إلى 120 كيلومتر/ساعة.

وتتأهب السلطات في كل من تنزانيا وكينيا الوصول الفعلي للإعصار "هدايا" الذي تسبب في مقتل 155 شخصاً على الأقل خلال الأسابيع القليلة الماضية في شرق إفريقيا المطل على المحيط الهندي.

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