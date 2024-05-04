شاهد: شوارع إندونيسيا تتحوّل إلى أنهار.. فيضانات وانهيارات أرضية تضرب جزيرة سولاويسي وتخلف 14 قتيلاً

بقلم: يورونيوز

قالت الوكالة الوطنية الإندونيسية لإدارة الكوارث اليوم السبت، إن فيضاناً وانهياراً أرضياً ضربا جزيرة سولاويسي الإندونيسية، ما أسفر عن مقتل 14 شخصاً.

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وقال ميكسيانوس بيكابيل، رئيس سلطات الإنقاذ المحلي، إن الأمطار الغزيرة التي هطلت على المنطقة منذ يوم الخميس، تسببت في انهيار أرضي في منطقة لوو بمقاطعة سولاويسي الجنوبية.

وقد أثرت الفيضانات التي وصل ارتفاعها إلى 3 أمتار (10 أقدام) على 13 مقاطعة فرعية حيث غطت المياه والطين المنطقة. وتضرر أكثر من ألف أسرة، وجرفت المياه 42 منزلاً من أساساتها، لكن منسوب المياه بدأ ينحسر في بعض المناطق.

وعمل فريق بحث وإنقاذ على إجلاء السكان باستخدام قوارب مطاطية ومركبات أخرى. وتم نقل أكثر من 100 ساكن إلى مساجد أو منازل أقاربهم خارج المنطقة المتضررة.

وتتسبب الأمطار الموسمية الغزيرة في حدوث انهيارات أرضية وفيضانات متكررة في إندونيسيا، وهي سلسلة من 17 ألف جزيرة يعيش فيها ملايين الأشخاص في مناطق جبلية أو في سهول فيضانية خصبة.

وهطلت أمطار غزرية في أبريل/نيسان، متسببة في انهيارات أرضية كذلك، وأودت بحياة 20 شخصاً في منطقة تانا توراجا في مقاطعة سولاويسي الجنوبية.