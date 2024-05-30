شاهد: موجة حر حادة تضرب الهند وباكستان ودرجات الحرارة تتخطى 50 درجة مئوية

بقلم: يورونيوز

يعاني سكان الهند من موجة طقس شديد الحرارة ممتدة منذ أكثر من أسبوع مما أدى إلى إغلاق المدارس ورفع حالة التأهب في بعض الولايات.

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وقالت هيئة الأرصاد الجوية الهندية إن ارتفاع درجات الحرارة، والذي تخطى حاجز الـ50 درجة مئوية بعض المناطق، سيستمر لعدة أيام.

وأضافت الهيئة بأن درجات الحرارة وصلت إلى 49.9 درجة مئوية في أجزاء من العاصمة نيودلهي يوم الثلاثاء، وهو مستوى أعلى بتسع درجات عن المتوسط في هذا الوقت من العام.

وشهدت ولايتا البنجاب وهاريانا المجاورتان أيضًا ارتفاعًا في درجات الحرارة، حيث تجاوزت درجة الحرارة 50 درجة مئوية في راجاستان.

وفي باكستان المجاورة، اجتاحت موجة حر قاسية البلاد، حيث وصلت درجات الحرارة إلى أكثر من 50 درجة مئوية في بعض المناطق يوم الإثنين، بما في ذلك منطقة سوكور الجنوبية.

وسجلت البلاد عشرات الإصابات بضربات الشمس وحالات الجفاف.

وفي مدينة سوكور، الواقعة في إقليم السند، أقيمت مخيمات إغاثة يديرها متطوعون لتوفير المياه المثلجة للناس تحسبًا لارتفاع عدد المصابين بضربات الشمس.

وحثت السلطات الناس على البقاء في منازلهم وشرب السوائل وتجنب السفر غير الضروري لتقليل خطر التعرض لضربة الشمس.