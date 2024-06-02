فيديو: فقدان ثلاثة شبان في شمال إيطاليا في نهر وسط فيضانات عارمة غمرت المنطقة

بقلم: يورونيوز

موجات النهر تغيرت سرعتها بشكل مفاجئ إلى سرعة عالية في مكان تكثر فيه المنحدرات والمناطق الوعرة

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فُقد ثلاثة شبان منذ ظهر يوم الجمعة بعد فيضان نهر ناتيسوني في منطقة برييمارياكو في شمال غرب إيطاليا في مقاطعة أوديني.

وقالت خدمات الإنقاذ إنهم توصوا إلى التقاط إشارة من أحد الهواتف المحمولة الخاصة بالشباب من خلال حقيبة أحد المفقودين. وشاءت موجات النهر بما لا تشتهيه رغبات الشبان فقد انتقل تدفق النهر من 15 مترا مكعبا في الثانية إلى ما يقرب من 250 مترا مكعبا في الثانية في لمح البصر.