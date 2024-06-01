بقلم: يورونيوز

شاهد: فيضانات مفاجئة تجتاح شمال شرق بنغلاديش وتشرد مئات الآلاف

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ضربت فيضانات مفاجئة شمال شرق بنغلاديش، وتسببت في أضرار جسيمة وتشريد مئات الآلاف من الأشخاص.

تأتي هذه الفيضانات بعد أسابيع من هطول الأمطار الغزيرة التي اجتاحت البلاد، مما أدى إلى تفاقم الوضع بشكل أكبر.

وأثرت الفيضانات على ما يقرب من 400 ألف شخص في منطقة سيلهيت بشرق بنغلاديش.

وغمرت المياه المنازل والطرق والجسور، مما أدى إلى قطع الاتصالات وعرقلة جهود الإنقاذ.

ولإيواء المتضررين، فتحت السلطات ما مجموعه 470 مركزاً في كاناغات وجينتابور وجواينهات وكمباني جانج وزاكيجانج.

هذا وخصصت إدارة المنطقة الحصص الغذائية والأموال النقدية للمتضررين من الفيضانات.

وتبذل السلطات الجهود لمساعدة الأشخاص العالقين في المناطق السياحية المتضررة من الفيضانات، بما في ذلك جافلونج وبيسناكاندي.