شاهد: أحداث شغب في ملعب صوفيا الوطني في بلغاريا: إصابة 3 من رجال الشرطة واعتقال 5 أشخاص

بقلم: يورونيوز

شهدت مباراة كرة القدم بين فريقي سيسكا وسيسكا 1948 ليلة الجمعة أحداث شغب، بعد أن اندلعت مشادة بين مشجعي الفريقين، في الاستاد الوطني في العاصمة البلغارية، صوفيا.

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وأسفرت التوترات عن إصابة ثلاثة من رجال الشرطة، وإلقاء القبض على خمسة أشخاص.

وقبل ثلاث دقائق من إطلاق صافرة النهاية، اندلعت مشاجرة بين مشجعي سيسكا الساخطين في البلوك "أ".

وبعد ذلك، وصلت التوترات إلى البلوك "د"، حيث اقتحم ما يقرب من 100 مشجع من مشجعي سيسكا الملعب، واشتبكوا مع الشرطة.

وعلى خلفية الأحداث، تأخرت المباراة لـ 20 دقيقة، انتهت بفوز سيسكا 1948 على سيسكا صوفيا بنتيجة 2:0.

وسيشارك الفريق بقيادة فالنتين إيلييف في دوري المؤتمر الأوروبي للموسم الثاني على التوالي.

ولم تكن وزارة الداخلية وحدها المسؤولة عن الأمن في ملعب صوفيا الوطني خلال المباراة، بل كانت هناك شركة أمن خاصة أيضا مكلفة بتأمين الحدث.

وبحسب معنيين، سيتم مراجعة الكاميرات وإجراء التحقيقات اللازمة، وفي حال ثبوت أي مخالفات من قبل شركة الأمن الخاصة، فقد يتم سحب ترخيصها.