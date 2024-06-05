يوم البيئة العالمي.. غوتيريش يدعو إلى فرض ضرائب على شركات الوقود الأحفوري

بقلم: يورونيوز

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يوم الأربعاء، إلى فرض ضريبة على الأرباح "غير المتوقعة" لشركات الوقود الأحفوري، من أجل المساعدة في تمويل مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري.

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وألقى غوتيريش خطابًا بمناسبة يوم البيئة العالمي، أكد فيه مجددًا على أن الانبعاثات العالمية لثاني أكسيد الكربون يجب أن تنخفض بنسبة 9٪ كل عام حتى عام 2030 حتى يتم الحفاظ على هدف 1.5 درجة.

ودعا الاقتصادات المتقدمة في مجموعة العشرين - التي تعقد قمتها في البرازيل الشهر المقبل - إلى أخذ زمام المبادرة.

وقال غوتيريش: "لا يمكننا أن نقبل مستقبلا يتمتع فيه الأغنياء بالحماية في فقاعات مكيفة الهواء، بينما تتعرض بقية البشرية لطقس قاتل في أراض غير صالحة للعيش".

توقعات

توقعت وكالة الأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة يوم الأربعاء، أن هناك فرصة بنسبة 80% أن يتجاوز متوسط ​​درجات الحرارة العالمية هدف 1.5 درجة مئوية المنصوص عليه في اتفاق باريس التاريخي للمناخ خلال السنوات الخمس المقبلة.

وقالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن يتراوح متوسط ​​درجة الحرارة العالمية القريبة من السطح لكل عام من 2024 إلى 2028 بين 1.1 و1.9 درجة مئوية، أكثر سخونة مما كان عليه في بداية العصر الصناعي.

وتشير التقديرات أيضًا إلى أن هناك احتمالًا واحدًا تقريبًا – 47% – أن متوسط ​​درجات الحرارة العالمية على مدى فترة الخمس سنوات بأكملها يمكن أن يتجاوز 1.5 درجة مئوية، وهي زيادة من أقل بقليل من فرصة واحدة من كل ثلاثة متوقعة لعام 2023. -2027 فترة.