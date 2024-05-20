شاهد: سيبيريا تذوب.. التغير المناخي يُغرق بلدات بأكملها في منطقة ياقوتيا الروسية

بقلم: يورونيوز

تم إعلان حالة الطوارئ في منطقة ياقوتيا الروسية بسبب الفيضانات الجارفة التي غمرت عدة قرى.

اعلان

خلال بضع ساعات فقط، غمرت مياه الفيضانات عدة قرى في منطقة ياقوتيا شمال روسيا، وقالت وزارة الطوارئ الروسية في حسابها على تلغرام إن 490 مبنى سكنيًا وأكثر من 640 منطقة مجاورة غمرتها المياه، واضطر 465 شخصًا إلى الانتقال إلى مراكز إقامة مؤقتة، بسبب ذوبان الجليد.

وقال أحد السكان المحليين الذين اضطروا إلى الانتقال للإقامة في أحد هذه المراكز: "لم يكن لدينا الوقت لإخراج أغراضنا وسيارتنا، لم نأخذ معنا أي شيء".

وعلى الرغم من عدم ارتفاع منسوب المياه خلال الـ24 ساعة الماضية هناك، إلا أن المياه لا تزال تغمر مئات الأبنية، في حين يواصل عمال الطوارئ بناء السدود وتوفير الغذاء والماء للسكان الذين تقطعت بهم السبل.

جدير بالذكر أن ياقوتيا تشغل نصف أراضي سيبيريا الغربية وكل أراضي سيبيريا الشرقية تقريبا. ويقع الجزء الأكبر منها وراء دائرة القطب الشمالي، ومركزها الإداري هو مدينة ياقوتسك التي تبعد عن موسكو العاصمة مسافة حوالي خمسة آلاف كيلومتر.