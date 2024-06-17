بيل غيتس مستعد لاستثمار مليارات الدولارات في الطاقة النووية

بقلم: يورونيوز

قال الملياردير المؤسس المشارك لشركة "مايكروسوفت" ، بيل غيتس، إنه مستعد لضخ مليارات الدولارات في مشروع محطة طاقة نووية من الجيل التالي بولاية وايومنغ الأمريكية، لتلبية احتياجات الكهرباء المتزايدة بالولايات المتحدة، وفقاً لوكالة "بلومبيرغ" الأميركية.

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وذكر غيتس، أن شركة "تيراباور" (TerraPower)، وهي الشركة الناشئة التي أسسها، بدأت العمل في بناء أول مفاعل تجاري لها الأسبوع الماضي، في وايومنغ، حيث يتم إغلاق محطة تعمل بالفحم في الولاية.

وأضاف أن شركة "تيراباور" تعمل على تطوير مفاعلات "أبسط وأقل تكلفة" منذ عام 2008، وتتوقع الانتهاء من المفاعل الجديد في عام 2030، واستثمرت أكثر من مليار دولار، وسأستثمر مليارات أخرى".

وكان من المتوقع أن يبدأ تشغيل محطة "تيراباور"، التي تحظى بدعم من وزارة الطاقة الأمريكية، في عام 2028.

لكن أوضح غيتس في مقابلة سابقة مع شبكة "سي أن" الأمريكية، أن هذا كان سيعني الاعتماد على الوقود الروسي، وهو أمر "غير مقبول الآن"، وأن "تيراباور تخطط للحصول على وقود المفاعل من الولايات المتحدة وحلفائها".

وكان غيتس قد أطلق تحذيراً، بالتزامن مع انعقاد قمة المناخ (COP28) في دبي، من التغير المناخي الذي يشهده العالم، وقال إننا قد نصل إلى درجات الحرارة التي سبق أن حذر العلماء من أن الوصول إليها سيؤدي إلى آثار خطيرة على البشرية.