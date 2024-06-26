Eventsالأحداثالبودكاست
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
أبواب
برامج
العالم
أبواب
برامج
Featured
أعمال
أبواب
برامج
Next
أبواب
برامج
Green
أبواب
برامج
Featured
الصحة
أبواب
برامج
ثقافة
أبواب
برامج
سفر
أبواب
برامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
Eventsالأحداثالبودكاست
Loader
جدونا
اعلان

شاهد: عناصر الإطفاء يكافحون حرائق الغابات في البرازيل

حريق على طريق ترانسبانتانيرا في الأراضي الرطبة بانتانال بالقرب من بوكوني، ولاية ماتو غروسو، البرازيل
حريق على طريق ترانسبانتانيرا في الأراضي الرطبة بانتانال بالقرب من بوكوني، ولاية ماتو غروسو، البرازيل Copyright Andre Penner/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
Copyright Andre Penner/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
بقلم:  يورونيوز
نشرت في
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

يظهر الفيديو طائرات عناصر الإطفاء وهم يحاولون احتواء حريق في ولاية ماتو غروسو دو سول في البرازيل.

اعلان

ويقول جايير سيرا إنه يكافح الحريق منذ نحو ثلاثة أسابيع، وإنه لا يزال يشعر أنه خارج السيطرة.

تقع المنطقة الأكثر تضرراً في منطقة كورومبا، في ولاية ماتو غروسو دو سول، التي أعلنت حالة الطوارئ.

وفقًا لمعهد أبحاث الفضاء البرازيلي اندلع حوالى 3 آلاف حريقا في منطقة بانتانال بين 1 يناير و24 يونيو، مقارنة ب 150 حريقا العام الماضي.

 

ويقول الخبراء إن هذه الزيادة تعود إلى تغير المناخ وظاهرة النينيو، التي ساهمت في جفاف الأنهار التي تغذي نهر بانتانال، مما خلق ظروفا أكثر ملاءمة لانتشار حرائق الغابات.

المصادر الإضافية • أ ب

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

نساء البرازيل يخرجن رافضات لمشروع قانون يهدد حق الإجهاض

شاهد: منتخب السامبا يتدرب في كاليفورنيا قبل أيام من مباراة البرازيل وكوستاريكا ضمن بطولة كوبا أمريكا

الزعيم الصيني يلتقي نائب رئيس البرازيل في بكين ويشدد على أهمية تعميق العلاقات الثنائية

البرازيل حرائق غابات حريق تغير المناخ