شاهد: عناصر الإطفاء يكافحون حرائق الغابات في البرازيل

بقلم: يورونيوز

يظهر الفيديو طائرات عناصر الإطفاء وهم يحاولون احتواء حريق في ولاية ماتو غروسو دو سول في البرازيل.

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ويقول جايير سيرا إنه يكافح الحريق منذ نحو ثلاثة أسابيع، وإنه لا يزال يشعر أنه خارج السيطرة.

تقع المنطقة الأكثر تضرراً في منطقة كورومبا، في ولاية ماتو غروسو دو سول، التي أعلنت حالة الطوارئ.

وفقًا لمعهد أبحاث الفضاء البرازيلي اندلع حوالى 3 آلاف حريقا في منطقة بانتانال بين 1 يناير و24 يونيو، مقارنة ب 150 حريقا العام الماضي.

ويقول الخبراء إن هذه الزيادة تعود إلى تغير المناخ وظاهرة النينيو، التي ساهمت في جفاف الأنهار التي تغذي نهر بانتانال، مما خلق ظروفا أكثر ملاءمة لانتشار حرائق الغابات.