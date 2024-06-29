افتتاح مقبرة خاصة بالحيوانات الأليفة في ملقة

بقلم: يورونيوز

تفتتح أول مقبرة عامة للحيوانات الأليفة في إسبانيا أبوابها هذا الأسبوع لتوفير مكان مناسب لراحة الحيوانات الأليفة، إلى جانب تقديم الدعم النفسي لأصحابها المفجوعين.

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هذه المنشأة الجديدة والفريدة من نوعها، والتي تقع في Parque Cementerio في مالقة، هي أكثر من مجرد مكان لدفن الحيوانات، بل تتميز بمجموعة من المرافق المُصممة خصيصًا لتكريم ذكرى الحيوانات الأليفة، تشمل، حديقة تذكارية تخليد ذكرى الحيوانات الأليفة المدفونة في المقبرة.

إلى جانب محرقة جثث، وغرفة وداع لتوفير مساحة هادئة لأصحاب الحيوانات الأليفة لوداع أحبائهم، ومنطقة لنثر الرماد، لمن يرغبون في نثر رماد حيواناتهم الأليفة في مكان هادئ، ومنطقة دفن تتسع لما يصل إلى 500 حيوان أليف، مع مراعاة قيود على وزن الحيوانات المقبولة.

هذه المقبرة ليست الأولى من نوعها في إسبانيا، بل هناك مقابر أخرى للحيوانات الأليفة في مدريد وبرشلونة وفالنسيا وسرقسطة، إلا أن ميزة فريدة تميز مقبرة مالقة للحيوانات الأليفة وهي كونها مملوكة ومدارة من قبل البلدية.

يُشكل دفن الحيوانات الأليفة في إسبانيا بدون تصريح ممارسة محفوفة بالمخاطر، حيث قد تُفرض غرامات باهظة تتراوح بين 3000 و 60000 يورو على المخالفين. ناهيك عن المخاطر الصحية والبيئية المُحتملة المرتبطة بالدفن غير القانوني.

وقال خوان أنطونيو دي لوك، رئيس كلية الأطباء البيطريين في مالقة، إن هذه الخطوة مهمة بالنسبة للمقاطعة الأندلسية، التي تضم أكثر من نصف مليون حيوان أليف.

وأشار في حديث مع صحيفة "إل بايس" الإسبانية، إلى أن "هناك أكثر من نصف مليون حيوان أليف بما في ذلك الكلاب والقطط والقوارض والحيوانات الأليفة الأخرى، منها 114 ألفًا في العاصمة مالقة وحدها"، مضيفا أنه "في الماضي، كان على أصحاب الحيوانات الأليفة الذين يرغبون في دفنها اللجوء إلى المقابر الخاصة".

وتقدم مقبرة مالقة للحيوانات الأليفة مجموعة من الخدمات التي تتجاوز مجرد دفن أو حرق جثث الحيوانات الأليفة المتوفاة، منها مساعدة أصحاب الحيوانات الأليفة في تخفيف عبء الإجراءات الإدارية المرهقة بعد وفاة حيوانهم الأليف، مثل نقل الحيوان المتوفى وتحديث السجلات.

وتقديم الدعم النفسي من قبل مختصين لذوي الحيوانات، مما يساعدهم على تجاوز مشاعر الحزن والفقدان.

قالت مديرة قسم الحيوانات والمجتمع في جامعة ري خوان كارلوس نوريا ماكسيمو لصحيفة El País إن "الموت من الأمور المحرمة في المجتمع، خاصة عندما يتعلق بالحيوانات، حيث يُعتبر حزن فقدان الحيوانات أكثر أهمية ويثير تساؤلات حول مدى مقارنته بحزن فقدان البشر".

وتتراوح رسوم مقبرة الحيوانات الأليفة في مالقة بين 40 و 975 يورو، حسب الخدمة المختارة.

وبدأت أعمال بناء المقبرة العامة للحيوانات الأليفة في عام 2016، وبلغت تكلفة البناء 1.1 مليون يورو.