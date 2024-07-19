شبلان من نمور "آمور" المهددة بالانقراض يظهران في حديقة حيوان بمدينة “كولونيا” الألمانية

بقلم: يورونيوز

عرضت حديقة حيوان “كولونيا” في ألمانيا، اليوم الخميس، شبلين من فصيلة نمور "آمور" المهددة بالانقراض، كانا قد ولدا في منتصف أبريل من هذا العام.

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وقد سُمح للشبلين بالتجول في المنطقة الخارجية لحظيرة النمور الجديدة، التي افتتحت في عام 2020، لأول مرة مع أمهما ”كاتينكا“ البالغة من العمر 13 عامًا ووالدهما ”سيرجان“ البالغ من العمر 9 سنوات.

أُطلق على النمر الأول اسم ”توتشكا“، وهو ما يعني ”نقطة“ أو ”بقعة“، ويعود سبب التسمية إلى وجود نقطة على مخلبها الأمامي الأيسر.

أما النمر الآخر فأُطلق عليه اسم ”تيمور“، وهو ما يعني ”الحديدي".

وقد وصف أمين حديقة الحيوان الدكتور ألكسندر سليوا ولادة هذا النوع من النمور المهدد بالانقراض بـ "النجاح الكبير" للجهود التي تقوم بها حديقة حيوان كولونيا.

يقوم شبلا نمور آمور، توشكا وتيمور، بأول نزهة عامة لهما مع والدتهما كاتينكا البالغة من العمر 13 عامًا في حديقة حيوان كولونيا، الخميس 18 يوليو 2024. Thomas Banneyer/dpa via AP

يزن كل من توشكا وتيمور حوالي 13 كيلوغراماً، ولا يزالان يتغذيان على الحليب بشكل حصري تقريباً. لكن في الوقت نفسه، يتزايد اهتمامهما باللحوم التي يقدمها لهما مربو الحيوانات بانتظام.

وهما أول شبلين من النمور يولدان في حديقة حيوان كولونيا منذ 11 عاماً.

بعد انخفاض عدد هذه السلالة إلى نحو 50 حيوانًا فقط عام 1940، ارتفع عددها مرة أخرى إلى حوالي 500 نمر بفضل تدابير الحفاظ عليها.

ومع ذلك، لا تزال هذه النمور مهددة بالانقراض بسبب تدمير موطنها الطبيعي، وصيد فرائسها الطبيعية، واستخدامها في الطب الصيني التقليدي.