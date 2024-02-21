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عاجل. رئيس منظمة الصحة العالمية: "غزة منطقة موت" والوضع "لا إنساني"

رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس
رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس Copyright Martial Trezzini/' KEYSTONE / MARTIAL TREZZINI
بقلم:  يورونيوز
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قال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إن الوضع في غزة "غير إنساني" ومستمر بالتدهور.

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وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده  في جنيف، أن الصحة العالمية أرسلت عدة بعثات طارئة إلى مجمع ناصر الطبي جنوب غزة، والمستشفى لا يزال فيه في الوقت الحالي 130 مريضًا وجريحًا، ونحو 15 من الكوادر الطبية، بينما توقفت وحدة العناية المركزة عن العمل.

وقال رئيس منظمة الصحة العالمية إن "غزة منطقة موت"، موضحًا "تم تدمير جزء كبير من الأراضي. مات أكثر من 29 ألف شخص. وهناك عدد أكبر بكثير في عداد المفقودين، ويعتبرون في عداد الموتى."

كما أكد تيدروس على أن حالات سوء التغذية قد زادت بنسبة 15 بالمائة في بعض المناطق. 
وانتقد المسؤول الأممي وصول الوضع في القطاع إلى هذا الحال، حيث قال: "في أي عالم نعيش عندما لا يمكن للناس الحصول على الغذاء والماء أو عندما لا يتمكن أشخاص عاجزون حتى عن المشي من الحصول على الرعاية؟".

كما دعا إلى وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والسماح بوصول المساعدات الإنسانية.

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