"يجب قتلهم جميعا".. هكذا رد نائب أمريكي لدى سؤاله عن مسؤولية واشنطن في قتل آلاف الأطفال في غزة

بقلم: يورونيوز

أسفرت الحرب الدامية التي تخوضها الدولة العبرية منذ أكتوبر على قطاع غزة عن مقتل أكثر من 29 ألف فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال، حسب آخر الأرقام الصادرة عن وزارة الصحة في القطاع.

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر آندي أوغلز النائب الجمهوري عن ولاية تينيسي، وهو يجيب عندما سئل عن مسؤولية بلاده عن مقتل الآلاف من الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة بأنه "يجب قتلهم جميعا".

يأتي جواب أوغلز المرعب، بعد ساعات من تصويت واشنطن وللمرة الثالثة في مجلس الأمن ضد قرار يقضي بوقف الحرب في غزة بشكل فوري.

وبررت الخارجية الأمريكية، قرار واشنطن بالقول إن مثل هذا التوجه سيعرّض المفاوضات بشأن هدنة مؤقتة وإطلاق الرهائن الإسرائيليين "للخطر، وأن وقفاً لإطلاق نار مشروط يفيد حماس، الحركة التي تسعى إسرائيل إلى القضاء عليها وإلغاء وجودها منذ حوالي أربعة أشهر.

وطالب أحد المستخدمين عبر منصة "إكس" بتوقيف أندي أوغلز بسبب خطابه حول الإبادة الجماعية، معتبرًا أن أي تصرف غير اعتقاله بشكل فوري غير مقبول.

كلام أوغلز لا يختلف عن ما جاء على لسان ستيوارت سيلدوويتز، المسؤول السابق بوزارة الخارجية الأمريكية في عهد الرئيس باراك أوباما، الذي قال في بداية الحرب إن قتل 4 آلاف طفل فلسطيني في قطاع غزة "ليس كافيا"، وأثار تصريحاته جدلا واسعا، ودفعت السلطات الأمريكية للتدخل والتحقيق معه.

وأسفرت الحرب الدامية التي تخوضها الدولة العبرية منذ أكتوبر على قطاع غزة عن مقتل أكثر من 29 ألف فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال، حسب آخر الأرقام الصادرة عن وزارة الصحة في القطاع.

تصريح النائب الأمريكي يتزامن أيضا مع دعوات من الهلال الأحمر الفلسطيني بضرورة تدخل المجتمع الدولي بشكل عاجل، بعد أن خيم شبح المجاعة على قطاع غزة، وبات يهدد أهله، وبعد أن أصبحت حياة 400 ألف فلسطيني في شمالي القطاع معرضة للخطر والتهديد بالموت بسبب الجوع.