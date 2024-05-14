دراسة: عقار "ويغوفي" لعلاج السمنة يساعد على الوقاية من أمراض القلب

بقلم: يورونيوز

توصل بحث طبي جديد إلى أن عقار "ويغوفي" المتناول بكثرة لإنقاص الوزن يقلل من مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية وأمراض الأوعية الدموية لدى مرضى السمنة.

اعلان

وطبقاً للبحث، الذي عُرض خلال المؤتمر الأوروبي للسمنة، الدواء قد يكون له فوائد تتجاوز مجرد فقدان الوزن لدى المرضى الذين يعانون من سمنة خفيفة أو فقدوا كميات محدودة من الوزن أثناء تناوله.

وقالت الطبيبة إيلي كانون، وهي طبيبة عامة ومؤلفة طبية لم تشارك في الدراسة: "ما أظهرته هذه الدراسة هو أنه على الرغم من أي وزن قد تفقده، فإنه لا يزال يقلل من خطر الإصابة بنوبة قلبية، وخطر الإصابة بأمراض القلب".

وكانت دراسة سابقة قادها البروفيسور جون دينفيلد، من جامعة كوليدج لندن (UCL)، ونُشرت نتائجها الأولية في نوفمبر - تشرين الثاني الماضي، قد قالت إن ويغوفي قلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية ومشاكل أخرى بنسبة 20% مقارنة بعلاجات أخرى.

وشملت تلك التجربة آنذاك، والتي دفعت تكاليفها الشركة المنتجة لويغوفي، أكثر من 17.500 شخص في 41 دولة.

ووافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في مارس - آذار الماضي على السماح باستخدام ويغوفي لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية لدى الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة والذين يعانون أيضاً من أمراض القلب الحالية.

ويغوفي هو الاسم التجاري لأدوية السمنة (semaglutide) من شركة "Novo Nordisk"، وهو جزء من فئة جديدة من الأدوية القابلة للحقن لعلاج السمنة.