رؤية الكوابيس المتكررة.. هل هي تحذير من الإصابة بمرض خطير؟

هل ترى كوابيس السقوط أو التعرض للهجوم أو الوقوع في فخ أو ارتكاب جريمة قتل بشكل مستمر؟ إليك هذه الدراسة.

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يقول مريض كندي: "هناك قاتل متسلسل يطاردني في مناماتي منذ سنوات، يقبض على ساقي، وأشعر بأثر يده حتى عندما أكون مستيقظاً".

ويصف أحد المرضى الأيرلنديين كوابيسه قائلاً " إنها مروّعة وأغلبها يدور حول الرغبة في القتل".

أظهرت دراسة جديدة نُشرت في مجلة"eClinicalMedicine" أن الكوابيس قد تشير إلى بداية استفحال بعض الأمراض المزمنة، مثل مرض الذئبة وأمراض المناعة الذاتية الأخرى مثل التهاب المفاصل الروماتويدي.

وتقول ميلاني سلون، مؤلفة الدراسة الرئيسية، والباحثة في قسم الصحة العامة والرعاية الأولية في جامعة كامبريدج في المملكة المتحدة، لشبكة "سي أن أن"، إن مثل هذه الأعراض غير المعتادة قد تكون مؤشراً على تفاقم مرض موجود بالأساس، ما يتطلب علاجاً طبياً.

ومرض الذئبة هو مرض مزمن حيث يحدث خللاً بجهاز المناعة في الجسم، ويهاجم الأنسجة السليمة ويسبب التهاباً وألماً دائماً، بما في ذلك خلايا الدم والدماغ والقلب والمفاصل والعضلات والكلى والكبد والرئتين.

وتقول جنيفر موندت، الأستاذة المساعدة في طب النوم والطب النفسي والعلوم السلوكية في كلية فاينبرغ للطب بجامعة نورث وسترن في شيكاغو، إنها سعيدة لأن الدراسة ركزت على الكوابيس.

وتوضح موندت: "على الرغم من أن الكوابيس مشكلة مزعجة للغاية في العديد من الحالات الطبية والنفسية، إلا أنه نادراً ما يتم التركيز عليها، إلا في سياق اضطراب ما بعد الصدمة".

وأضافت: "أظهرت دراسة حديثة أن 18% من الأشخاص المصابين بكوفيد طويل الأمد يعانون من كوابيس (متكررة)".

وعلى الرغم من أن الأبحاث في هذا المجال جديد إلى حد ما، فقد أثبتت دراسة أجريت في مارس 2019، أن المرضى الذين يعانون من التهاب المفاصل وغيره من أمراض المناعة الذاتية والالتهابات، يشاهدون كوابيس بشكل مستمر، ويعانون من اضطرابات النوم المختلفة، كشلل النوم.

المرضى الذين يعانون من أمراض المناعة الذاتية والالتهابات يرون كوابيس بشكل مستمر

وفي هذه الدراسة، حكى رجل يبلغ من العمر 57 عاماً أنه يرى نفسه في المنام "مهدداً من قبل طيور جارحة متوحشة"، بينما حلمت امرأة تبلغ من العمر 70 عاماً، أن ابن أخيها في خطر شديد لكنها لم تكن قادرة على مدّ يد العون له.

وشملت الدراسة الجديدة 400 طبيب و676 شخصاً مصاباً بمرض الذئبة، كما تم إجراء مقابلات تفصيلية مع 50 طبيباً و69 شخصا يعانون من أمراض الروماتيزم والأمراض المناعية.

ووجد الباحثون أن 3 من كل 5 مرضى بمرض الذئبة، و1 من كل 3 مرضى يعانون من أمراض أخرى مرتبطة بالروماتيزم، كانوا يعانون من كوابيس مزعجة وحادة بشكل متزايد، وغالبا ما تتضمن هذه الكوابيس السقوط أو التعرض للهجوم أو الوقوع في فخ أو السحق أو ارتكاب جريمة قتل.

لست شخصًا عنيفًا على الإطلاق، لا قدرة لي حتى على إيذاء حشرة، لكنني أرى أكثر الكوابيس دموية أحد المرضى الذين شملتهم الدراسة

”كنت أركب حصانًا وأتجول وأقطع الناس بسيفي. وفي أحد الكوابيس، هاجمني أحدهم بعنف، وينتهي بي الأمر بذبحه"، يقول أحد المرضى.

ويتابع: "أنا لست شخصًا عنيفًا على الإطلاق، لا قدرة لي حتى عل قتل حشرة، لكنني أرى أكثر الكوابيس دموية.. لذلك توصلت إلى استنتاج مفاده أنني على الأرجح أحارب جهاز (المناعة الذاتية) الخاص بي، أنا على الأرجح أهاجم نفسي".

وغالباً ما يكون لأمراض المناعة الذاتية مجموعة من الأعراض، تُسمى البوادر، والتي تظهر كعلامات على تفاقم الحالة بشكل مفاجئ وربما خطير.

في مرض الذئبة، على سبيل المثال، يُعد الصداع وزيادة التعب والألم وتورم المفاصل والطفح الجلدي والدوار والحمى من العلامات المعروفة على تفاقم المرض.

وقال سلون إن التعرف على هذه العلامات التحذيرية مهمة، لأنها تسمح "بالكشف المبكر وبالتالي علاج الالتهابات، التي يمكن أن يكون بعضها مدمراً للأعضاء وحتى مميتاً لدى مرضى الذئبة".

ومع ذلك، لا يوجد سبب يدعو الأشخاص الذين يعانون من كوابيس عرضية أو أحلام نهارية إلى القلق من احتمال إصابتهم بأحد أمراض المناعة الذاتية الالتهابية، حسبما قال الدكتور كارلوس شينك، اختصاصي اضطرابات النوم، والأستاذ وكبير الأطباء النفسيين في جامعة مينيسوتا في مينيابوليس.