أكبر مشروع بحث دنماركي في العالم يرسم خريطة لجينات 140 ألف شخص دون علمهم

بقلم: يورونيوز

قام مشروع بحثي دنماركي كبير يدعى، iPsych، برسم خريطة لجينات 140 ألف دنماركي دون علمهم للتحقيق في أسباب مجموعة من التشخيصات النفسية. تم إجراء التحليلات الجينية على اختبارات وخز الكعب المأخوذة من الأطفال حديثي الولادة.

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وتم ربط هذه العينات المخزنة في البنك الحيوي الوطني الدنماركي ببيانات واسعة عن الظروف الصحية والاجتماعية والاقتصادية.

يهدف مشروع iPsych، الذي بدأه باحثون من جامعة آرهوس منذ أكثر من 10 سنوات، إلى فهم وعلاج الأمراض العقلية واضطرابات النمو. ووفقا للبروفيسور بريبن بو مورتنسن، فإن المشروع هو الأكبر من نوعه على مستوى العالم.

تمت الموافقة على iPsych في عام 2012، وقد أجرت مئات المشاريع البحثية ووظفت أكثر من 150 باحثًا، بتمويل من مؤسسة Lundbeck. ومع ذلك، فإن القواعد الصارمة الآن تمنع الموافقة على مثل هذه المشاريع. ورغم ذلك تواصل iPsych أبحاثها، حتى بعد انتهاء صلاحية الموافقة الرسمية عليها في عام 2021.

في عام 2019، خلصت اللجنة الوطنية لأخلاقيات البحوث الصحية إلى أن iPsych "ككل" ليس له ما يبرره أخلاقيًا.