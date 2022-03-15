سفير روسيا لدى الاتحاد الأوروبي: علاقتنا ببروكسل تمر بأزمة تاريخية لكنّها لم تنقطع بشكل تام

قبل بداية الغزو الروسي لأوكرانيا التقت يورونيوز في نهاية يناير/كانون الثاني سفير روسيا لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل، فلاديمير تشيزوف، فأكد لنا حينها أنه ليس لدى روسيا أي خطط لغزو أوكرانيا أو أي دولة أخرى، معتبرا الأمر بمثابة "خدعة لم تصنع في روسيا، ولكن في تلك البلدان التي تنشر الآن هذه الرسالة الهستيرية" حسب قوله.

أما اليوم، وفي ظل الفظائع الناجمة عن حرب روسيا ضد أوكرانيا، يكررالسفير فلاديمير تشيزوف، ما كان يقوله قبل نشوب الحرب، واصفا ما تقوم به روسيا في البلد المجاور "بالعملية العسكرية الروسية" الرامية إلى "نزع سلاح أوكرانيا"، على حد قوله.

ووصف السفير الروسي استراتيجية الغرب بفرض عقوبات على روسيا بأنها تندرج ضمن "هوس" أوروبي ليس إلا، معربا عن تفاؤله بأن العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي تمر بأزمة تاريخية، ولكن لم تنفصم عراها تمامًا.

إيفي كوتسوكوستا - يورونيو:

عندما نرى أن ما يقرب من مليوني شخص -حسب تقديرالأمم المتحدة- فروا من أوكرانيا منذ بدء الحرب التي تخوضها روسيا ضد أوكرانيا، متجهين صوب بلدان أوروبية، لاجئين إليها. هل تعتقدون أن هؤلاء الفارين هم "نازيون"؟

فلاديمير تشيزوف - سفير روسيا لدى الاتحاد الأوروبي:

حسنًا، في الواقع، ذكرت قبل قليل أنه يوجد مليونا لاجىء بل يمكن أن يكون العدد أكثر من ذلك. هل تم إدراج أولئك الذين فروا إلى روسيا ضمن الرقم المذكور؟ ذلك أن العديد من المواطنين الأوكرانيين فروا إلى روسيا حقيقة. ربما ليسوا بالعدد نفسه ممن وصلوا إلى بولندا حيث يتم استقبالهم والترحيب بهم بأذرع مفتوحة، على عكس ما رأيناه مؤخرًا مع اللاجئين السوريين وغيرهم من اللاجئين من الشرق الأوسط حين لجأوا إلى بولندا. لكن على أي حال، أنا أتفهم جيدا أن الناس يحاولون الهروب من منطقة يحتدم فيه النزاع.

إيفي كوتسوكوستا - يورونيو:

بما أن الحرب لا تزال مستمرة، فأنت بصفتك سفير روسيا لدى الاتحاد الأوروبي، هل ما زلت تتواصل مع الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي هنا في بروكسل، وماذا تقول لهم حين تتحدث إليهم؟

فلاديمير تشيزوف - سفير روسيا لدى الاتحاد الأوروبي:

بكل تأكيد، شرحت لهم الدوافع والأسباب الكامنة وراء العملية العسكرية الروسية، كما أنصت لهم مستفسرا عن آرائهم وموقف الاتحاد الأوروبي ككيان في المسألة المرتبطة بفرض العقوبات وتداعياتها.

إيفي كوتسوكوستا - يورونيو:

لقد سمعنا الرئيس الفنلندي يقول إن الرئيس بوتين قال له إن هدف روسيا في أوكرانيا ليس تغيير النظام وإسقاط الحكومة الأوكرانية. هل تؤكد الأمر؟

فلاديمير تشيزوف - سفير روسيا لدى الاتحاد الأوروبي:

حسنًا، أعتقد أن أي شأن يتعلق بحكومة أوكرانية في المستقبل سيقرر بشأنه الشعب الأوكراني

إيفي كوتسوكوستا - يورونيو:

لذا يمكنك حتى العمل مع هذه الحكومة الأوكرانية التي هي في السلطة الآن؟

فلاديمير تشيزوف - سفير روسيا لدى الاتحاد الأوروبي:

من الصعب جدًا التحدث إلى الحكومة الأوكرانية في الوقت الراهن، لأنها تصدر قرارات نَصفها بالمربكة في كل الأوقات، فتارة تقول شيئا وطورا آخر تتحدث عن أمر يخالفه تماما. يمكن أن أقول عن الحكومة إنها تتحلى بعدم المسؤولية.