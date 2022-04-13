رؤساء بولندا ودول البلطيق إلى كييف لـ" دعم معركة أوكرانيا من أجل حريتها"

يزور رؤساء بولندا ولاتفيا وليتوانيا وإستونيا، الأربعاء، أوكرانيا للقاء نظيرهم الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في العاصمة كييف. وقال رئيس إستونيا ألار كاريس :"نزور أوكرانيا مع رئيس بولندا أنجيه دودا، ورئيس ليتوانيا غيتاناس ناوسيدا، ورئيس لاتفيا إيجيلز ليفيتس، لإظهار دعمنا القوي للشعب الأوكراني".

كما قال رئيس ليتوانيا، جيتاناس نوسيدا :"سنتوجه إلى كييف حاملين رسالة قوية من الدعم السياسي والعسكري"، مؤكدًا أن "ليتوانيا ستستمر في دعم معركة أوكرانيا من أجل سيادتها وحريتها".

وأكد مستشار للرئيس البولندي اليوم الأربعاء أن دودا توجه إلى كييف بصحبة رؤساء دول البلطيق للقاء زيلينسكي. وكتب المستشار ياكوب كوموخ على "تويتر": "تبدي بلداننا دعمها لأوكرانيا والرئيس زيلينسكي بهذه الطريقة".

كما يخطط الرؤساء الأربعة لمناقشة التحقيقات في "جرائم الحرب الروسية المزعومة" بعد صدور تقارير عن حدوث مذابح بحق المدنيين في أوكرانيا تتهم القوات الروسية بارتكابها.

وندد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء بـ"مئات من عمليات الاغتصاب" التي سجلت في مناطق احتلها الجيش الروسي وشملت "فتيات قاصرات وأطفالا يافعين". وأضاف مخاطبا البرلمان الليتواني عبر تقنية الفيديو "في المناطق المحررة من المحتلين، يستمر تسجيل جرائم الحرب التي ارتكبتها روسيا والتحقيق فيها. ويتم العثور بشكل شبه يومي على مقابر جماعية جديدة".

ورفضت أوكرانيا طلب الرئيس الألماني فرانك فالتر- شتاينماير، زيارة العاصمة كييف هذا الأسبوع، وكانت تلك الرحلة مقررة مع رؤساء بولندا ودول البلطيق. وأوضح الرئيس الألماني "كنت مستعدا للقيام بها لكن على ما يبدو، ويجب أن أوضح ذلك، لم يتم الترحيب بالزيارة في كييف".