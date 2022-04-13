لوبن تدعم "تقاربا استراتيجيا بين الحلف الأطلسي وروسيا" بعد الحرب في أوكرانيا

طالبت المرشحة اليمينية المتطرفة لانتخابات الرئاسة الفرنسية مارين لوبن الأربعاء ب"تقارب استراتيجي بين حلف شمال الأطلسي وروسيا بمجرد انتهاء الحرب الروسية الأوكرانية وتسويتها بموجب معاهدة سلام".

وقالت لوبن خلال مؤتمر صحافي حول الدبلوماسية في باريس "إن ذلك في مصلحة فرنسا وأوروبا، لكن أيضا، كما أعتقد، في مصلحة الولايات المتحدة التي (...) ليست لديها أي مصلحة في رؤية تحالف صيني-روسي وثيق".

وأكدت لوبن إنها "لن تخرج من اتفاق باريس" بشأن المناخ إذا تم انتخابها في 24 نيسان/أبريل، مشيرة إلى أن أزمة المناخ "ليست أولوية" في سياستها الخارجية.

وأوضحت: "لن أخرج من اتفاق باريس. أنا أصلا أؤيد توجهات هذا الاتفاق لأنني أرغب في التخلي عن أكبر قدر ممكن من الوقود الأحفوري لصالح الطاقة النووية لأغراض مدنية".