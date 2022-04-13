حرب أوكرانيا.. توقعات بإقرار مساعدات عسكرية أمريكية جديدة وزيلينسكي يسخر من بوتين

سخر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الأربعاء من تأكيد موسكو على أن الحرب ضد بلاده تمضي على ما يرام، متسائلا كيف يمكن للرئيس فلاديمير بوتين أن يكون قد أقر خطة تنطوي على عدد كبير من الوفيات من الروس.

كان بوتين قد قال يوم الثلاثاء إن روسيا ستحقق كل أهدافها "النبيلة" وستواصل "في تناغم وهدوء" ما تسميها عملية خاصة.

وقالت موسكو في أحدث إفاداتها في 25 مارس آذار إن 1351 جنديا قتلوا منذ بدء الحملة. وتقول أوكرانيا إن العدد الحقيقي يقارب 20 ألفا.

وقال زيلينسكي في كلمة مصورة "قيل في روسيا مرة أخرى إن ما تسمى ‭‭'‬‬عمليتهم الخاصة‭‭'‬‬ يبدو أنها تسير وفقا للخطة. لكن لأكون صريحا لا أحد في العالم يستوعب كيف يمكن لمثل هذه الخطة أن توضع من الأساس.

"كيف يمكن أن توضع خطة تنطوي على مقتل عشرات الآلاف من جنودهم في ما يزيد قليلا عن شهر من الحرب؟ من عساه أن يوافق على مثل هذه الخطة؟"

وسأل زيلينسكي كم عدد القتلى من الجنود الروس سيكون مقبولا لدى بوتين، وأعطى نطاقا يتراوح بين عشرات الآلاف ومئات الآلاف.

وقال إن موسكو فقدت في 48 يوما منذ بدء الحرب عددا من الرجال يفوق ما فقدته على مدى عشر سنوات من الحرب في أفغانستان بين 1979 و1989.

مصدران أمريكيان: واشنطن ستعلن إرسال مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا الأربعاء

قال مسؤولان أمريكيان مطلعان لرويترز إن من المتوقع أن تعلن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الأربعاء مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا في حربها ضد القوات الروسية بقيمة 750 مليون دولار.

سيتم تمويل المساعدات باستخدام سلطة السحب الرئاسي التي يمكن بموجبها للرئيس الأمريكي أن يأذن بنقل مواد وخدمات من المخزونات الأمريكية دون موافقة الكونجرس للتعامل في حالات الطوارئ.

وقال أحد المسؤولين إن القرارات النهائية بشأن المساعدات التي سيتم إرسالها لا تزال قيد الدراسة.

وقال البيت الأبيض قبل أيام إنه قدم أكثر من 1.7 مليار دولار من المساعدات الأمنية لأوكرانيا منذ الغزو الروسي في 24 فبراير شباط.

البنتاغون يستضيف رؤساء أكبر 8 شركات أمريكية لصنع السلاح لاجتماع حول أوكرانيا

قال مصدران مطلعان يوم الثلاثاء إن وزارة الدفاع الأمريكية ستستضيف رؤساء أكبر ثماني شركات أمريكية لتصنيع السلاح يوم الأربعاء لبحث طاقة هذه الشركات ومدى قدرتها على تلبية حاجات أوكرانيا من السلاح إذا استمرت الحرب مع روسيا عدة سنوات.

وأبلغ المصدران، اللذان طلبا عدم نشر اسميهما، رويترز بأن من المتوقع أن يناقش الاجتماع إعادة تزويد أوكرانيا بالسلاح إضافة إلى التخطيط لحرب أطول.

وقال أحد المصدرين إن مكتب الاستحواذ والاستدامة التابع للبنتاغون، وهو مشتري السلاح لحساب وزارة الدفاع الأمريكية، سيستضيف اجتماعا لمدة 90 دقيقة، ومن المتوقع أن تحضره كاثلين هيكس نائبة وزير الدفاع.

رؤساء بولندا ودول البلطيق يتوجهون إلى كييف للقاء زيلينسكي

قال مستشار للرئيس البولندي أندريه دودا يوم الأربعاء إن الرئيس في طريقه إلى كييف بصحبة رؤساء ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وكتب المستشار ياكوب كوموخ على تويتر "تبدي بلداننا دعمها لأوكرانيا والرئيس زيلينسكي بهذه الطريقة".

زيلينسكي يعرض على روسيا تبادل ملياردير مقرّب من بوتين بأسرى أوكرانيين

عرض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ليل الثلاثاء على روسيا تبادل فيكتور ميدفيدشوك، النائب والملياردير الأوكراني المقرّب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالأوكرانيين المحتجزين أسرى لدى روسيا، وذلك بعيد إعلان كييف إعادة توقيف هذا الثري بعد فراره من الإقامة الجبرية.

وقال زيلينسكي في رسالة مصوّرة بثّت عبر تطبيق تلغرام "أعرض على روسيا الاتّحادية تبادل رَجلكم هذا بشبّاننا وشابّاتنا المحتجزين حالياً" لدى الروس. وأضاف "لهذا السبب، من المهمّ أن تأخذ أجهزتنا الأمنية والعسكرية أيضاً في الاعتبار هذا الاحتمال". وتابع "فليكن ميدفيدشوك مثالاً لكم. حتّى الأوليغارشي العتيق لم يفلت، فكم بالحري بالنسبة إلى المجرمين الأبسط بكثير في المناطق الروسية النائية؟ سنقبض عليهم جميعاً".

فيكتور ميدفيدشوك، النائب والملياردير الأوكراني المقرّب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين Efrem Lukatsky/Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved.

وكان زيلينسكي نشر على الإنترنت صورة ظهر فيها ميديفيدشوك بشعر أشعث ومكبّل اليدين مرتدياً بزّة الجيش الأوكراني.

ويعتبر بوتين من الأصدقاء الشخصيين لرجل الأعمال البالغ 67 عاما وهو عراب ابنته الصغرى داريا.

وقد فر ميدفيدشوك على ما يبدو بعيد بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 شباط/فبراير.

روسيا تبدي استعدادها لبيع النفط "في أي نطاق سعري للدول الصديقة"

نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء يوم الثلاثاء عن وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولجينوف قوله لصحيفة إزفيستيا إن موسكو مستعدة لبيع النفط والمنتجات النفطية "في أي نطاق سعري للدول الصديقة".

وذكرت إنترفاكس أن شولجينوف قال إن أسعار الخام في نطاق بين 80 و150 دولارا للبرميل ممكنة من حيث المبدأ، لكنه قال إن موسكو تركز بشكل أكبر على ضمان استمرار الدور الذي يؤديه قطاع النفط.

لندن تندّد بوجود "دوافع سياسية" خلف سجن روسيا معارضا للكرملين

ندّدت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس بالحُكم الذي أصدره القضاء الروسي الثلاثاء بسجن فلاديمير كارا-مورزا، أحد أبرز معارضي الكرملين والذي انتقد مؤخراً العملية العسكرية في أوكرانيا، معتبرة أنّ "دوافعه سياسية".

وقالت تراس في تغريدة على تويتر "يواصل نظام بوتين جهوده لإسكات أولئك الذين يندّدون بغزوه غير الشرعي لأوكرانيا".

وأضافت "إنني أدين الحُكم الذي صدر اليوم في موسكو بدوافع سياسية بحقّ كارا-مورزا وأدعو إلى إطلاق سراحه على الفور".

وكان وكيل الدفاع عن كارا-مورزا المحامي فاديم بروخوروف قال لوكالة فرانس برس الثلاثاء إنّ القضاء حكم بسجن موكّله 15 يوماً بتهمة عصيان أوامر الشرطة.

وكارا-مورزا (40 عاماً) صحافي سابق كان مقرّباً من بوريس نيمتسوف، المعارض الذي اغتيل على مقربة من الكرملين في 2015، ولا يزال مقرّباً من ميخائيل خودوركوفسكي، الأوليغارشي السابق الذي أصبح معارضاً شرساً للرئيس فلاديمير بوتين. ويؤكّد كارا-مورزا أنّه تعرّض للتسميم مرتين، في 2015 و2017، بسبب أنشطته السياسية.

فرنسا تجمّد 23.7 مليار يورو من الأموال الروسية

أعلنت السلطات الفرنسية الثلاثاء أنّها جمّدت حتى اليوم 23.7 مليار يورو من الأموال الروسية المنقولة وغير المنقولة، من بينها عقارات بقيمة 573.6 مليون دولار.

وقالت وزارة الاقتصاد والمال الفرنسية إنّ الحصة الأكبر من هذه الأموال وقدرها 22.8 مليار يورو هي حسابات للمصرف المركزي الروسي في فرنسا، مؤكّدة بذلك معلومة نشرتها صحيفة لو باريزيان. وأضافت الوزارة أنّه يضاف إلى هذا المبلغ 178 مليون يورو من الأصول المصرفية المختلفة.

وجمّدت فرنسا أربع سفن شحن، وأربعة يخوت، كان آخرها في مرسيليا الثلاثاء الماضي، بقيمة إجمالية تجاوزت 125.2 مليون يورو، بالإضافة إلى ستّ طائرات هليكوبتر تزيد قيمتها الإجمالية عن 60 مليون يورو، فضلاً عن سبعة ملايين يورو من الأعمال الفنية.

كما وضعت السلطات الفرنسية يدها على 33 عقاراً، بينها 19 شركة مدنية عقارية، وهي تستعد لوضع اليد على حوالى 10 عقارات أخرى.

بايدن يستخدم للمرة الأولى كلمة "إبادة جماعية"

استخدم الرئيس الأميركي جو بايدن الثلاثاء للمرة الأولى مصطلح "الإبادة الجماعية" لتوصيف ما يحصل في أوكرانيا في ما يبدو اتّهاما للجيش الروسي الذي يواصل غزوه للبلاد.

وفي كلمة خصّصها لجهود التصدي للتضخمّ ألقاها في آيوا قال الرئيس الأميركي "ميزانيتكم العائلية، وقدرتكم على ملء خزانكم بالوقود، لا يجب أن يرتبط شيء من هذا بإعلان ديكتاتور الحرب وارتكابه إبادة جماعية في الطرف الآخر من العالم".

الرئيس الأمريكي جو بايدن AP Photo

هولندا تحتجز 20 يختا في إطار العقوبات على روسيا

أعلنت سلطات الجمارك الهولندية الثلاثاء أنها احتجزت 20 يختا في ورش بناء سفن في هولندا بعد فرض عقوبات على روسيا وبيلاروس.

و14 من هذه السفن الفارهة في طور البناء فيما ثمة يختان مخزنان وأربعة قيد الصيانة، ويرواح طول هذه اليخوت بين 8,5 أمتار و120 مترا.

وأوضحت الجمارك "ثبت أن اثنين من هذه اليخوت على ارتباط بشخص يرد اسمه على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي". وفتح تحقيق بشأن يخت آخر.

وكانت السلطات الجمركية الهولندية أعلنت الأربعاء احتجاز 14 يختا. وأعلنت دول اوروبية عدة في الفترة الأخيرة مصادرة يخوت تستهدفها العقوبات منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير.