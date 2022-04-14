الاتحاد الأوروبي يمدّد عمل بعثته الاستشارية لدعم إصلاح القطاع الأمني في العراق حتى 2024

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، عن تمديد عمل بعثة الاتحاد الأوروبي الاستشارية لدعم إصلاح قطاع الأمن في العراق (EUAM Iraq) حتى 30 من أبريل عام 2024.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان إن "الدول الأعضاء في الاتحاد قررت تمديد التفويض، الذي كان من المقرر أن ينتهي العمل به في 30 أبريل 2022، بعد مشاورات مع الحكومة العراقية، وتأكيد الشركاء الدوليين اهتمام العراق الشديد وحاجته إلى الدعم".

مشيراً إلى أن " البعثة ستواصل تقديم المشورة الاستراتيجية والخبرة بشأن تنفيذ الجوانب المدنية لإصلاح قطاع الأمن في العراق". ويقع مقر بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق في بغداد ولها مكتب في أربيل.

وأوضح البيان الآنف الذكر أن "المهمة الشاملة للبعثة تتمثل في المساعدة في التطوير والتنفيذ المتماسك لاستراتيجية الأمن القومي العراقي". وتدعم البعثة كذلك، الإصلاح المؤسسي والجهود المبذولة للمساعدة في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، مع الإشارة بشكل خاص إلى إدارة الحدود والجرائم المالية بشكل خاص الفساد وغسل الأموال والاتجار بالتراث الثقافي.

كما تعنى البعثة بتقديم المشورة لمسؤولي مكتب مستشار الأمن القومي ووزارة الداخلية والسلطات الأخرى ذات الصلة المسؤولة عن الجوانب المتعلقة بإصلاح قطاع الأمن. كما يقول بيان الاتحاد الأوروبي "يمكن للبعثة إجراء زيارات على مستوى المناطق والمحافظات لدعم الجهود العراقية لتعزيز التنسيق على مستوى البلاد فيما يتعلق بإصلاح قطاع الأمن المدني".

أُطلقت بعثة الاتحاد الاوروبي الاستشارية في العراق رسميا في 16 اكتوبر 2017 ونُشرت في نوفمبر 2017. تم تمديد تفويض بعثة الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق لمدة عامين آخرين وتضاعف عدد موظفيها تقريبًا ، بميزانية إجمالية تبلغ 78.8 مليون يورو حتى عام 2020.