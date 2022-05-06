الاتحاد الأوروبي يتعهد بـ 200 مليون يورو لمساعدة النازحين في أوكرانيا

أعلنت المفوضية الأوروبية عن حزمة مساعدات جديدة بقيمة 200 مليون يورو للنازحين في أوكرانيا. وقالت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين: "لدينا اليوم هدف واضح: دعم الشعب الأوكراني الشجاع، الذي يقاتل ضد المعتدي ويدافع عن حريته" وأضافت "نحن الآن في الأسبوع العاشر منذ بداية الغزو الروسي الوحشي لأوكرانيا، خلال عشرة أسابيع قدم الاتحاد الأوروبي دعمه الحازم لأوكرانيا".

وتابعت المسؤولة الأوروبية "اليوم، استجاب الاتحاد الأوروبي مرة أخرى للدعوة لدعم أوكرانيا، وفي هذا الإطار تعهدت المفوضية بتقديم مبلغ 200 مليون يورو لأوكرانيا." مضيفة " نحن نعلم أنه يجب القيام بالمزيد، في الوقت الذي سنواصل الوقوف مع أوكرانيا" على حد قولها.

وفي الشهر الماضي، جمعت حملة "مساندة أوكرانيا" 9.1 مليار يورو لدعم الأشخاص الفارين من قصف القوات الروسية للأراضي الأوكرانية. وقالت المفوضية الأوروبية حينها إنه بمجرد توقف القنابل عن السقوط، "سنساعد شعب أوكرانيا على إعادة بناء بلده،" وأضافت المفوضية "أن العالم يدعم أوكرانيا".

نزوح ما يقرب من 8 ملايين شخص

نزح ما يقرب من 8 ملايين شخص، ثلثاهم من الأطفال ، في الداخل الأوكراني منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا. في حين فرّ أكثر من 5.3 مليون شخص من أوكرانيا بحثًا عن ملاذ في الاتحاد الأوروبي والدول المجاورة.

حرمان بوتين من الموارد التي يستخدمها لتمويل حربه

وقال بيان الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي "نحن نقوم باستثمار القوة الاقتصادية للاتحاد الأوروبي من خلال فرض سلسلة من العقوبات الرامية إلى حرمان بوتين من الموارد التي يستخدمها لتمويل حربه" مضيفا "لقد خصصنا بالفعل حوالي 4 مليارات يورو للمساعدات المالية الكلية والمساعدات الإنسانية ودعم الدول الأعضاء التي تستضيف لاجئين من أوكرانيا".

وتقول المفوضية الأوروبية إنها مستعدة للمساعدة في إعادة بناء آوكرانيا في فترة ما بعد الحرب، من خلال خطة تعمل على "جلب استثمارات ضخمة لازمة لإعادة البناء وتنفيذ الإصلاحات وجعل أوكرانيا موقعًا جذابًا للاستثمار" كما قالت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين.

رئيس المجلس الأوروبي يدعو إلى "مصادرة" أصول الروس

وفي شأن متصل، دعا رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال الخميس إلى مصادرة أصول الروس الخاضعين للعقوبات بهدف استخدامها بعد تجميدها لإصلاح الأضرار التي سببتها روسيا بسبب الحرب التي تخوضها ضد أوكرانيا. وقال ميشال في مقابلة مع وكالة أنباء انترفاكس الأوكرانية "شخصيًا، أنا مقتنع تمامًا بأن عمليات المصادرة مهمة للغاية، ليس فقط من خلال تجميد الأصول، ولكن أيضًا لإتاحة إعادة بناء أوكرانيا".وقدرت الحكومة الأوكرانية في نيسان/أبريل تكلفة إعادة البناء بعد الحرب بما لا تقل عن 565 مليار يورو.