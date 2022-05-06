الحرب في أوكرانيا | البنتاغون ينفي مساعدة كييف في قتل قادة روس وإجلاء المئات من ماريوبول

الحرب في أوكرانيا | البنتاغون ينفي مساعدة كييف في قتل قادة روس وإجلاء المئات من ماريوبولمحادثة
نفى البنتاغون مساء الخميس ما جاء في تقرير نيويورك تايمز صباح اليوم نفسه حول تقديم الجيش الأميركي مساعدات استخباراتية للجيش الأوكراني لاستهداف وقتل جنرالات روس.
ووصف مجلس الأمن القومي في واشنطن التقرير بـ"غير المسؤول"، إذ أن الولايات المتحدة والحلفاء الغربيين يقولون حتى الآن إنهم يعملون على تسليح أوكرانيا للدفاع عن نفسها فقط، إضافة إلى أن ما جاء في التقرير يصب في مصلحة الرواية الرسمية الروسية، حيث يكرر الكرملين أن الغرب يريد تركيع موسكو.
ميدانياً، رغم الهدنة التي أعلنت عنها موسكو في مجمع آزوفستال الصناعي، قال مسؤولون أوكرانيون والمخابرات البريطانية، إن الهجوم على المنشأة الضخمة مستمر لليوم الثاني على التوالي، بينما أعلن أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن المنظمة تعمل كل ما في وسعها لإخراج المدنيين من ماريوبول التي يسيطر على الروس والانفصاليون بشكل شبه كامل.
وصباح الجمعة أعلنت الرئاسة الأوكرانية أنه تمّ إخراج نحو 500 مدني من ماريوبول، مضيفة أن العملية مستمرة.
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البنتاغون ينفي مساعدة أوكرانيا على استهداف جنرالات روس
نفت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تقديم معلومات استخبارية تتيح للقوات الأوكرانية استهداف كبار الضباط الروس بالقرب من الجبهة، وذلك خلافاً لما قالته صحيفة "نيويورك تايمز" نقلاً عن مسؤولين أميركيين.
وأكّد المتحدّث باسم البنتاغون جون كيربي أنّ الولايات المتحدة تُرسل إلى كييف معلومات استخباريّة "لمساعدة الأوكرانيّين في الدفاع عن بلادهم"، لكنّه أضاف "لا نقدّم معلومات عن أماكن وجود كبار القادة العسكريّين في ساحة المعركة، ولا نشارك في قرارات الاستهداف التي يتّخذها الجيش الأوكراني".
في المقابل، كانت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلت الأربعاء عن مصادر لم تُسمّها داخل الاستخبارات الأميركيّة، أنّ المعلومات التي تقدّمها الولايات المتحدة للجيش الأوكراني أتاحت استهداف الكثير من الجنرالات الروس قرب الجبهة.
ونقلت الصحيفة عن عدد من كبار المسؤولين الأميركيّين أنّه من بين الجنرالات الروس الذين قُتِلوا بأيدي القوّات الأوكرانيّة، تمّ استهداف "الكثير" منهم بمساعدة الاستخبارات الأميركيّة.
ووصف مجلس الأمن القومي الأميركي سابقاً تقرير نيويورك تايمز حول مساعدة واشنطن كييف مخابراتياً من أجل قتل جنرالات روس بأنّه غير مسؤول.
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روسيا تقول إنها دمرت مخزناً كبيراً للذخيرة في شرق أوكرانيا
قالت وزارة الدفاع الروسية الجمعة إن صواريخها دمرت مخزناً كبيراً للذخيرة في مدينة كراماتورسك في شرق أوكرانيا.
وأضافت أن دفاعاتها الجوية أسقطت طائرتين حربيتين أوكرانيتين، واحدة من طراز سو-25 والأخرى من طراز ميغ-29 في منطقة لوغانسك الشرقية.
ولم يتسن التحقق من هذه التصريحات بشكل مستقل.
رويترز: الاتحاد الأوروبي يعدل خطة عقوبات النفط الروسية
قال مصدر في الاتحاد الأوروبي لرويترز الجمعة إن المفوضية الأوروبية اقترحت تغييرات على خطتها لحظر النفط الروسي في محاولة لكسب تأييد الدول المعارضة.
سيشمل المقترح المعدل، الذي سيناقشه مبعوثو الاتحاد الأوروبي في اجتماع الجمعة، فترة انتقالية مدتها ثلاثة أشهر قبل فرض حظر على خدمات الشحن لنقل النفط الروسي، وذلك بدلاً شهر واحد في بادئ الأمر.
كما سيكرس مساعدة في الاستثمارات لتحديث البنية التحتية النفطية والتخفيف من تأثير العقوبات.
أوربان: المجر لا يمكنها دعم عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة على روسيا بشكلها الحالي
قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان للإذاعة الرسمية الجمعة إن بلاده لا يمكنها دعم حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة على روسيا في شكلها الحالي بما في ذلك حظر واردات النفط الروسية.
وقال أوربان إن المقترح الحالي الذي قدمته المفوضية الأوروبية بمثابة إلقاء "قنبلة ذرية" على الاقتصاد المجري، مضيفاً أن المجر مستعدة للتفاوض إذا رأت مقترحاً جديداً يناسب مصالحها.
الرئاسة الأوكرانية: إجلاء "نحو 500 مدني" حتى الآن من ماريوبول والعملية مستمرة
تم إجلاء نحو 500 مدني من مدينة ماريوبول المدمرة ومصنع آزوفستال المحاصر منذ بدء عملية للأمم المتحدة، على ما أعلن مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية الجمعة.
وقال أندري يرماك على تلغرام "تمكنا من إجلاء نحو 500 مدني". وتابع أن كييف "ستفعل كل ما بوسعها لإنقاذ المدنيين والعسكريين" العالقين في المدينة المنكوبة، مضيفاً أن عمليات الإجلاء ستستمر.
وقال يرماك "المرحلة التالية من إنقاذ مواطنينا من آزوفستال جارية حالياً. وستُقدم معلومات عن النتائج في وقت لاحق".
المخابرات البريطانية: روسيا تواصل هجومها على آزوفستال
قالت المخابرات العسكرية البريطانية في تغريدة على تويتر الجمعة إن القوات الروسية في مدينة ماريوبول الأوكرانية واصلت هجومها البري على مصنع آزوفستال للصلب لليوم الثاني.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 06 May 2022— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 6, 2022
Find out more about the UK government's response: https://t.co/6jHlpk2hy5
🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/7ViaoqSnAV
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطاب مصور الخميس إن القوات الروسية ما زالت تقتحم وتقصف مصنع آزوفستال الذي يعود إلى الحقبة السوفيتية، حيث يحتمي مدنيون وقوات عسكرية.
زيلينسكي: روسيا دمرت مئات المستشفيات
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس إن الغزو الروسي لبلاده دمر مئات المستشفيات والمؤسسات الأخرى وترك الأطباء بدون أدوية لمعالجة السرطان أو قدرة على إجراء الجراحات.
وأضاف زيلينسكي، في خطاب عبر الفيديو أمام جماعة طبية خيرية، أن العديد من الأماكن تفتقر حتى إلى المضادات الحيوية الأساسية في شرق وجنوب أوكرانيا، وهي المراكز المحورية للقتال.
إذا نظرتم إلى البنية التحتية الطبية فقط، فحتى اليوم دمرت القوات الروسية أو ألحقت أضراراً بما يقرب من 400 مؤسسة للرعاية الصحية: مستشفيات وعيادات خارجية. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي)
وأشار إلى أن الوضع كارثي في المناطق التي تحتلها القوات الروسية.
ويقول الكرملين إنه لا يستهدف إلا المواقع العسكرية أو الاستراتيجية.
وفي واحدة من أكثر أعمال الحرب التي لاقت استنكارا على نطاق واسع، تم تدمير مستشفى للولادة بالكامل تقريبا في التاسع من مارس آذار في مدينة ماريوبول.
واشنطن تطمئن السويد وفنلندا بشأن الانضمام التاريخي إلى الأطلسي
قال البيت الأبيض الخميس إن الولايات المتحدة واثقة من قدرتها على معالجة أي مخاوف أمنية قد تكون لدى السويد وفنلندا بشأن الفترة الزمنية بين طلب عضوية حلف شمال الأطلسي والانضمام الرسمي إلى الحلف.
وتشعر السويد وفنلندا بالقلق من تعرضهما للتهديدات الروسية أثناء عملية طلب العضوية، والتي قد تستغرق ما يصل إلى عام حتى يوافق عليها جميع أعضاء الحلف الثلاثين.
نحن واثقون من أنه يمكننا إيجاد طرق لمعالجة أي مخاوف قد تكون لدى أي من البلدين بشأن الفترة الزمنية بين طلب عضوية حلف الأطلسي والانضمام الرسمي إلى الحلف (المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي)
ومن المتوقع أن تتخذ كل من السويد وفنلندا قراراً تاريخياً بشأن ما إذا كانت ستقدمان طلباً للانضمام إلى حلف الأطلسي هذا الشهر.
والقرار تاريخي لأن فنلندا والسويد كانتا دولتين محايدتين، الثانية تاريخياً، والأولى منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية وتوقيع معاهدة مع الاتحاد السوفياتي السابق.
وذكرت وزيرة الخارجية السويدية آن ليند بعد اجتماع مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين الأربعاء أنها تلقت ضمانات أمنية، لكنها لم تذكر أي تفاصيل.
وقال وزير الدفاع السويدي الشهر الماضي إن التقدم بطلب للانضمام إلى الحلف يمكن أن يثير ردود فعل من روسيا، بما في ذلك الهجمات الإلكترونية وتدابير أخرى مثل الحملات الدعائية لتقويض أمن السويد.
زيلينسكي: عمليات الإجلاء تتواصل من ماريوبول وروسيا تواصل هجومها على آزوفستال
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن إجلاء المدنيين من مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة تواصلت يوم الخميس لكنه لم يقدم تفاصيل عن عدد الأشخاص الذين تمكنوا من المغادرة.
وأضاف زيلينسكي في كلمة بالفيديو أن القوات الروسية تواصل اقتحام وقصف مصنع آزوفستال بالمدينة، حيث يتحصن مدنيون ومقاتلون هناك.