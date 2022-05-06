الحرب في أوكرانيا | البنتاغون ينفي مساعدة كييف في قتل قادة روس وإجلاء المئات من ماريوبول

نفى البنتاغون مساء الخميس ما جاء في تقرير نيويورك تايمز صباح اليوم نفسه حول تقديم الجيش الأميركي مساعدات استخباراتية للجيش الأوكراني لاستهداف وقتل جنرالات روس.

ووصف مجلس الأمن القومي في واشنطن التقرير بـ"غير المسؤول"، إذ أن الولايات المتحدة والحلفاء الغربيين يقولون حتى الآن إنهم يعملون على تسليح أوكرانيا للدفاع عن نفسها فقط، إضافة إلى أن ما جاء في التقرير يصب في مصلحة الرواية الرسمية الروسية، حيث يكرر الكرملين أن الغرب يريد تركيع موسكو.

ميدانياً، رغم الهدنة التي أعلنت عنها موسكو في مجمع آزوفستال الصناعي، قال مسؤولون أوكرانيون والمخابرات البريطانية، إن الهجوم على المنشأة الضخمة مستمر لليوم الثاني على التوالي، بينما أعلن أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن المنظمة تعمل كل ما في وسعها لإخراج المدنيين من ماريوبول التي يسيطر على الروس والانفصاليون بشكل شبه كامل.

وصباح الجمعة أعلنت الرئاسة الأوكرانية أنه تمّ إخراج نحو 500 مدني من ماريوبول، مضيفة أن العملية مستمرة.

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