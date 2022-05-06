البرلمان الأوروبي يدعو إلى حماية اللاجئات الأوكرانيات من عصابات الاتجار بالبشر داخل دول التكتل

دعا نواب البرلمان الأوروبي إلى ضرورة حماية النساء الهاربات من أوكرانيا من مختلف أشكال العنف ومن عصابات الاتجار بالبشر وتمكينهن من الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية داخل دول الاتحاد الأوروبي.

أعضاء البرلمان الأوروبي يدينون "بشدة " استخدام العنف الجنسي ضد اللاجئات من أوكرانيا

في قرار تم تبنيه اليوم الخميس بأغلبية 462 صوتًا مقابل 19 صوتًا ضده وامتناع 89 عن التصويت، أدان أعضاء البرلمان الأوروبي "بشدة " استخدام العنف الجنسي و أشكال التمييز ضد النساء . كما أعربوا عن "قلقهم العميق" إزاء العدد المتزايد "لحالات الاتجار بالبشر والعنف الجنسي و أشكال الاستغلال والاغتصاب وسوء المعاملة المسجلة ضد النساء والأطفال ممن فروا من الحرب في أوكرانيا".

تلبية احتياجات اللاجئات في مراكز الاستقبال

وفي هذا السياق، شدّد أعضاء البرلمان الأوروبي على وجه الخصوص على أنه "تجب تلبية احتياجات اللاجئات في مراكز الاستقبال وأن آليات الشكاوى يجب أن تكون متاحة دون تأخير ومتوافرة بلغات مختلفة " داعين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي و الهيئات التنفيذية في التكتل إلى "تحديد ومقاضاة شبكات الاتجار بالبشر التي تستفيد من الاستغلال الجنسي الذي تتعرض له اللاجئات" كما حث نواب البرلمان دول الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء في التكتل على "توفير النقل الآمن والمنسق بين الدول الأعضاء".

مقاضاة شبكات الاتجار بالبشر

قال رئيس لجنة حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين في البرلمان الأوروبي، روبرت بيدرو: "يتم استخدام الاغتصاب الجماعي والعنف الجنسي والتعذيب ضد النساء" مضيفا " ما تعرض له اللاجئات الأوكرانيات سيظل جرحا لا يندمل و قد لا تتعافى الإصابات تمامًا من هذه الصدمة".

وتابع "من غير المقبول حرمان النساء اللواتي يطلبن اللجوء في الاتحاد الأوروبي منعهن من الحصول على خدمات الصحة الأساسية" موضحا في الوقت نفسه " يجب على الدول الأعضاء بذل كل ما في وسعها لضمان تلقي اللاجئات الأوكرانيات كل الدعم الضروري".

ضمان الوصول إلى المرافق الصحية

دعا أعضاء البرلمان الأوروبي الاتحاد الأوروبي وجميع البلدان المضيفة ودول العبور إلى "ضمان وصول اللاجئات من أوكرانيا إلى مرافق الصحة الضرروية" فضلا عن العلاجات والأدوية بما يشمل "حبوب منع الحمل وتمكين اللاجئات من أوكرانيا من "الإجهاض" وبخاصة "ضحايا الاغتصاب".

أما بالنسبة للنساء اللائي بقين في أوكرانيا ، حث البرلمان الاتحاد الأوروبي على استخدام جميع الوسائل والأموال المتاحة له لتغطية احتياجات اللاجئات من أوركانيا " داعيا في الوقت نفسه إلى "إرسال صناديق من الأدوية" إلى الأوكرانيات في أوكرانيا أو في البلدان المضيفة للاجئين.

منح اللاجئات من أوكرانيا إمكانية الوصول إلى سوق العمل

من أجل تسهيل اندماج اللاجئات في البلدان المضيفة ، شدّد أعضاء البرلمان الأوروبي على ضرورة منح اللاجئات من أوكرانيا "إمكانية الوصول إلى سوق العمل في أقرب وقت ممكن" ولهذا السبب، طالبوا ايضا بـ"إنشاء برامج خاصة ودورات تعليم اللغة وكذلك الوصول إلى الاستفادة من رعاية الأطفال".

وفقًا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فر أكثر من 5.5 مليون لاجئ، من أوكرانيا، ونسبة 90٪ منهم من النساء والأطفال، وذلك منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير. يضاف إلى هذا الرقم 7.1 ملايين نازح داخلي داخل أوكرانيا ، ذلك وتضم الأرقام الأطفال الذين يحتاجون إلى رعاية طبية.