تدمير روسي كامل لميناء ماريوبول وفرنسا ترسل مزيدا من العتاد العسكري والإغاثة لأوكرانيا

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن إرسال مزيد من العتاد العسكري ومواد الإغاثة لأوكرانيا. في هذه الأثناء، بات ميناء ماريوبول جنوب شرق البلاد الذي سيطرت عليه القوات الروسية مؤخرا، مدمرا بالكامل بعد إحراق مبانيه وإغراق سفنه.

ورغم توقف القتال في ماريوبول، لا يزال القصف المدفعي يسمع بانتظام من المنطقة الصناعية، حيث يقع مجمع آزوفستال للمعادن، وهو آخر معقل تسيطر عليه القوات الأوكرانية في هذه المدينة، ويمكن رؤيته على بعد بضعة كيلومترات في الجانب الآخر من الخليج.

يتحصن عدة مئات من الجنود والمدنيين الأوكرانيين في أنفاق تحت الأرض تعود إلى الحقبة السوفياتية في آزوفستال. وأعلنت الرئاسة الأوكرانية الجمعة أنه من المقرر إجلاء غير المقاتلين في اليوم نفسه.

ومع ذلك، سمع فريق فرانس برس قصفًا عنيفًا في آزوفستال صباح الجمعة وحتى بعد الظهر، خلال زيارة نظمها الجيش الروسي للصحافيين في ماريوبول. وبعد الظهر، كانت الانفجارات تقع بفارق ثوان فقط، وبعضها كان عنيفًا. وارتفعت أعمدة من الدخان الرمادي في سماء المنطقة الصناعية.

نزع الألغام

في المقابل، كان الوضع هادئًا في الميناء الذي يحمل آثار الحصار الذي جعل من ماريوبول المدينة الإستراتيجية الواقعة على بحر آزوف أحد النقاط الساخنة في الهجوم الروسي على أوكرانيا الذي بدأ في 24 شباط/فبراير. وتعرضت معظم المباني الإدارية في منطقة الميناء لأضرار جسيمة حيث احترقت واجهتها أو تفحمت بسبب الحرائق.

كما جنحت العديد من السفن في الميناء بما في ذلك سفينة شحن وسفينة دونباس التابعة للقيادة العسكرية الأوكرانية التي دمرت أثناء حصار ماريوبول. في نهاية الرصيف، يسعى رجلان يرتديان بدلات خاصة لإبطال مفعول ألغام بحرية رفعها غواصون إلى السطح وكذلك صواريخ. بعد إبطال مفعول الألغام تنقل بواسطة شاحنة عسكرية. على مسافة قريبة، يسير عدد من الرجال إلى جانب جرافة باتجاه أحد المباني العديدة المدمرة. وعملية رفع الأنقاض والركام ستستغرق وقتا.

استعادة قرية قرب خاركيف

وفي شرق البلاد أيضا، خرج مئات المدنيين المنهكين من قرية روسكا لوزوفا "الاستراتيجية"، التي استعادها الجيش الأوكراني بعد نحو شهرين على وقوعها تحت الاحتلال الروسي في شمال خاركيف في الشرق الأوكراني.

لدى وصولهم إلى خاركيف تجمّعوا في مرأب عند أطراف المدينة. وما أن يرى المدخنون علبة سجائر يسارعون لطلب سيجارة، فهم لم يدخنوا منذ شهرين. وتقع روسكا لوزوفا على بعد 18 كلم إلى الشمال من خاركيف وكانت تضم نحو خمسة آلاف نسمة قبل الحرب. ويعبر القرية الطريق السريع ام-20 الذي يربط المنطقة بالحدود الروسية ومن ثم ببلغورود.

"ليلتان مرعبتان"

تتعرّض الأحياء الواقعة في شمال شرق خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا وكانت تعد قبل الحرب 1,5 مليون نسمة، يوميا للقصف بصواريخ روسية، في ضربات توقع قتلى مدنيين. وتم تحرير قرية روسكا لوزوفا بعد قصف مكثف ومعارك في اليومين الأخيرين.

وقالت سفيتلانا بيريبيليتسا (23 عاما) حاملة جروًا "عشنا ليلتين مرعبتين كالجحيم... الليلة التي سبقت بدا وكأن السماء تحترق، وكأن القرية كلها تحترق".