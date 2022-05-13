تقرير: انضمام السويد إلى الناتو سيقلّل من نشوب صراع عسكري في شمال أوروبا

خلص تقرير جديد نشر الجمعة وأعدته الحكومة السويدية بمشاركة جميع الأحزاب في البرلمان إلى أن انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي، من شأنه أن "يقلّل من مخاطرنشوب نزاع في شمال أوروبا".

وأوضح التقرير المكوّن من 40 صفحة والذي لم يذيّل بإبداء توصية رسمية، "أن عضوية السويد في الناتو سترفع عتبة اندلاع النزاعات العسكرية وبالتالي سيكون لها تأثير رادع في شمال أوروبا". كما سلطت استنتاجات التقرير الضوء على العديد من مزايا التحالف العسكري عبر الأطلسي.

وبينما تعهد الكرملين برد "عسكري وتقني" في حال انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو، يعتبر التقرير "وقوع هجوم مسلح ضد السويد بعيد الاحتمال" ، لكنه يعترف بأن "الاستفزازات" و"الأعمال الانتقامية الروسية لا يمكن استبعادها".

وقالت وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي في مؤتمر صحفي: "رأينا أننا لن نتعرض لهجوم عسكري تقليدي ردا على ترشيح محتمل للناتو". لكنها لم تستبعد هجومًا عسكريًا روسيًا على البلاد . ومن المتوقع صدور قرار رسمي بشأن انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو في الأيام المقبلة.

كما أكد التقرير على أنه "لا توجد لدى السويد حاليًا ضمانات مساعدة واضحة في حال حدوث عدوان يستهدفها أو كانت هدفا لتهديد خطير".

يأتي ذلك بعد أن أعلنت فنلندا الخميس أنها ستتقدم بطلب للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "دون إبطاء"، ومن المتوقع أن تحذو السويد حذوها، في الوقت الذي يبدو فيه أن الغزو الروسي لأوكرانيا سيؤدي إلى توسيع التحالف العسكري الغربي، وهو ما كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يسعى للحيلولة دون حدوثه.

وسيكون قرار السويد التخلي عن وضع الحياد الذي حافظت عليه طوال الحرب الباردة أحد أكبر تحولات الأمن الأوروبي منذ عقود. فقد عبر بعض أعضاء حلف شمال الأطلسي عن قلقهم أن تستخدم روسيا أسلحة نووية أو المزيد من الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت في منطقة كالينينغراد، عبر بحر البلطيق المحصورة بين الحليفين بولندا وليتوانيا. يستفيد أعضاء الناتو وعددهم 30 في الوقت الحالي، بحسب البند الخامس وهو المظلة الأمنية للتحالف العسكري بالحماية العسكرية في حال تم الهجوم على أي عضو.