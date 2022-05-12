ماذا يعني انضمام فنلندا والسويد إلى حلف الشمال الأطلسي؟

أعلن القادة الفنلنديون الخميس عن ضرورة انضمام فنلندا إلى الناتو، وهي أكبر منظمة عسكرية في العالم، ويتوقع أن تحذو السويد حذوها في الأيام المقبلة.

وبحسب خبراء سيكون هناك تداعيات سياسية بعيدة المدى لعضوية فنلندا والسويد في حلف الناتو على شمال أوروبا والأمن عبر المحيط الأطلسي، وروسيا إليك أبرزها:

تغير جذري في مواقف فنلندا والسويد "المحايدة"

بالرغم من تبني السويد وفنلندا مواقفا محايدة تجاه الأزمات الدولية ولاسيما العسكري منها خصوصا أثناء الحرب الباردة، تغير الرأي العام بشكل راديكالي بعد الغزو الروسي لأوكرانيا وخاصة الموقف السياسي الفنلندي تجاه السياسة الروسية.

أظهر استطلاع رأي حديث في فنلندا أن أكثرمن 60 في المئة من الفنلنديين يؤيدون الانضمام للناتو، فيما أفادت وكالة فرانس برس أن الرأي العام المؤيد للانضمام للناتو كان قبل الغزو الروسي تتراوح بين 20 إلى 30 في المئة لسنوات.

إن عضوية الناتو والانضمام إلى الدنمارك والنرويج وأيسلندا، سيضفي الطابع الرسمي على تعاون فنلندا والسويد مع الحلف الأطلسي والدول المجاورة.

سيؤدي الانضمام إلى إحكام القبضة الإسكندنافية الإستراتيجية على بحر البلطيق وهو نقطة وصول القوات الروسية البحرية إلى مدينة سانت بطرسبرغ.

حلف الناتو

فنلندا والسويد هما أقرب شريكين لحلف الناتو، فقد تعاونتا بعمليات مختلفة للتحالف تاريخيا.

تفي البلدان بمعايير عضوية الناتو، فيما يتعلق بالديمقراطيات الفعالة، وعلاقات جيدة بالدول المجاورة إضافة إلى الحدود الواضحة والقوات المسلحة المتوافقة مع الحلفاء.

يستفيد أعضاء الناتو وعددهم 30 في الوقت الحالي، بحسب البند الخامس وهو المظلة الأمنية للتحالف العسكري بالحماية العسكرية في حال تم الهجوم على أي عضو.

سيشكل انضمام فنلندا والسويد إلى جانب أيسلندا مثلث استراتيجي لمواجهة القوات الروسية المتجه من شبه جزيرة كولا الشمالية، ويقول خبراء أن التخطيط العسكري لحلف الناتو سيصبح أبسط بكثير كما سيسهل الدفاع عن المنطقة بشكل أكبر.

ويعمل البلدان على تحديث قواتهما المسلحة والاستثمار في معدات حربية جديدة. اشترت فنلندا العشرات من الطائرات الحربية المتطورة من طراز F-35.

كما أوضحت فنلندا أنها حققت إرشادات الإنفاق الدفاعي لحلف الناتو البالغة 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي. وتتوقع السويد أن تحقق الشروط المطلوبة عسكريا بحلول عام 2028.

روسيا

طالب بوتين الناتو بوقف توسعه في خطابه المتلفز في 9 مايو/ أيار كما حمل الغرب مسؤولية الحرب في أوكرانيا.

كما تعهد برد "عسكري وتقني" في حال انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو. ولكن خبراء عسكريين أكدوا إرسال القوات الروسية الموجودة بالقرب من فنلنداإلى أوكرانيا، وقد تكبدت الوحدات الروسية خسائر فادحة في الأرواح بحسب نفس المصدر.

وعبر بعض أعضاء حلف شمال الأطلسي عن قلقهم أن تستخدم روسيا أسلحة نووية أو المزيد من الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت في منطقة كالينينغراد، عبر بحر البلطيق المحصورة بين الحليفين بولندا وليتوانيا.

تأسست منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) بعد وقت قصير من نهاية الحرب العالمية الثانية وهو تحالف يضم 30 دولة، تهيمن عليه القوة العسكرية للولايات المتحدة.