ألمانيا تستعدّ لمنح تاشيرات طويلة الأمد للصحفيين والمعارضين ممن يواجهون التهديد والقمع في روسيا

أعلنت الحكومة الألمانيّة الاثنين أنّها ستمنح تأشيرات دخول طويلة الأمد لمعارضين وصحفيين روس مهدّدين بالقمع.

وقال متحدّث باسم وزارة الداخلية الألمانيّة خلال مؤتمر صحفيّ إنّه يمكن للأشخاص الذين يعتبرون "معرّضين للخطر" في مواجهة القمع في روسيا مثل "المدافعين عن حقوق الإنسان" أو علماء أو صحفيين، أن يستفيدوا وعائلاتهم من تأشيرات طويلة الأمد، تصل مدّتها إلى أكثر من 90 يوماً.

وكتبت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر في تغريدة " سنمنح الصحفيين الروس على وجه الخصوص الفرصة لكتابة التقارير بحرية وبشكل مستقل من ألمانيا".

وبحسب السلطات الألمانية، يمكن أن يستفيد أيضاً "العاملون في منظمات أجنبية تصنّف عميلة" في روسيا، و"ممثلون عن المعارضة الديمقراطيّة"، أو "ممثلون عن المجتمع المدني" من هذه التأشيرات، وذلك من دون تحديد عدد هؤلاء.

ويتعيّن على المستفيدين، بحسب المتحدث باسم السلطات، إثبات تعرّضهم للتهديد المباشر بشكل "موثوق".

واستقبلت برلين، حتى قبل الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير، معارضين لنظام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خصوصا أليكسي نافالني الذي خضع للعلاج في ألمانيا عام 2020 بعد تعرّضه لمحاولة تسميم تتّهم الاستخبارات الروسيّة بالوقوف خلفها.