شاهد: زعيم المعارضة الألبانية يتعرض لهجوم خلال احتجاج مناهض للحكومة

أصيب زعيم المعارضة الألبانية سالي بيريشا في رأسه يوم الثلاثاء على يد مجهول لدى وصوله للمشاركة في احتجاج مناهض للحكومة في العاصمة تيرانا.

وتجمع الآلاف من أنصار بيريشا يوم الثلاثاء للاحتجاج على الفساد الحكومي المزعوم في ألبانيا، بالتزامن مع قمة الاتحاد الأوروبي القريبة في غرب البلقان.

وضعت الحرب في أوكرانيا توسيع الاتحاد الأوروبي على رأس جدول الأعمال حيث يجتمع مسؤولو غرب البلقان وزعماء الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء في قمة تهدف إلى تنشيط عملية التوسيع برمتها.

وعد المجلس التنفيذي للاتحاد الأوروبي مراراً ألبانيا والبوسنة وكوسوفو والجبل الأسود ومقدونيا الشمالية وصربيا بأن لديهم مستقبلاً في الكتلة. لكن تقدم الدول الست في تحقيق ذلك توقف في السنوات الأخيرة.