فيديو: بولندا تتسلم الدفعة الأولى لصفقة أسلحة قادمة من كوريا الجنوبية

تلقت بولندا يوم الثلاثاء 6 كانون الأول/ديسمبر الشحنة الأولى من الدبابات ومدافع الهاوتزر من كوريا الجنوبية، تنفيذاً لاتفاق تم توقيعه في الصيف لمواجهة الحرب في أوكرانيا المجاورة.

وكان الرئيس البولندي أندريه دودا ووزير الدفاع في البلاد ماريوس بلاشتشاك في ميناء غدينيا التابع للبحرية البولندية، على ساحل بحر البلطيق، للاحتفال بوصول أول 10 دبابات كيه2 بلاك بينثرعن طريق البحر و24 مدفع كيه-9 ثاندر، من صفقة بقيمة 5.8 مليار دولار مع سيول.

وشددا على أن كوريا الجنوبية استجابت بسرعة لحاجة بولندا، إحدى دول الاتحاد الأوروبي، إلى زيادة قدراتها في الردع والدفاع بشكل عاجل حيث تخوض روسيا حرباً في أوكرانيا، عبر الحدود الشرقية لبولندا.

كما كان مسؤولو الحكومة الكورية وصناعة الدفاع حاضرين.

وقال دودا وهو يقف أمام الدبابات ومدافع الهاوتزر "فقط بطولة جندي مجهز بأسلحة حديثة وفعالة هي القادرة على وقف الطموحات الإمبريالية الروسية والوحشية الروسية".

ويتم التخطيط لمزيد من عمليات التسليم حتى عام 2025.