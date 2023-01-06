ألمانيا‭ ‬تبلغ ماسك بأنها تتوقع من تويتر مكافحة المعلومات المضللة

قالت وزارة ألمانية يوم الجمعة إن الوزير المعني بالشؤون الرقمية التقى مؤخراً إيلون ماسك ليوضح له ما الذي تتوقعه برلين من شركة تويتر التي استحوذ مؤسس تسلا عليها.

وأوضح متحدث باسم وزارة الشؤون الرقمية والنقل أن الوزير فولكر فيسينغ، الذي زار كاليفورنيا في بداية عام 2023، أبلغ ماسك بأن ألمانيا تتوقع التزام عملاق التواصل الاجتماعي طواعية بمكافحة المعلومات المضللة.

كما أخبر الوزير الألماني ماسك بأنه يتوقع أن تلتزم تويتر في المستقبل بقانون الخدمات الرقمية الذي أقره الاتحاد الأوروبي ويطالب المنصات الإلكترونية ببذل المزيد من الجهد لمراقبة المحتوى غير القانوني عبر الإنترنت.

وقال المتحدث في بيان "لقد دار حديث صريح ومطول للغاية"، مضيفاً أن ماسك قدم تطمينات لفيسينغ.

وأضاف المتحدث، الذي لم يذكر شيئاً مما قاله ماسك، أن الحكومة الألمانية ستواصل مراقبة موقف تويتر بشكل حثيث.

ولم ترد شركة تويتر حتى الآن على طلب للتعليق.