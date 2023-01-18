تقرير: مقتل نحو 2400 مهاجر خلال محاولتهم الوصول إلى إسبانيا في العام 2022

كشفت منظمة كاميناندو فرونتيراس الأسبانية غير الحكومية، في تقريرها السنوي، الأربعاء مقتل 2390 مهاجرًا كانوا متجهين إلى إسبانيا في العام 2022، بينهم 288 امرأة و 101 طفلا.

مسار الأطلسي الأكثر دموية

ووصفت المنظمة مسار المهاجرين عبر الأطلسي إلى جزر الكناري بالأكثر دموية للعام الرابع على التوالي بالرغم من تراجع أعداد المهاجرين غير النظاميين إلى إسبانيا العام الماضي بنسبة 23 بالمئة.

كانت المنظمة قد رصدت مقتل حوالي 4 آلاف مهاجر فقدوا أثناء محاولتهم الوصول إلى جزر الكناري من شمال غرب إفريقيا في العام 2021، فيما أحصت المنظمة حوالي 2170 قتيلا أو مفقودا عام 2020.

وربط التقرير زيادة أعداد المفقودين في مسار المحيط الأطلسي بسياسات الهجرة التي تبنتها الدول مؤخرا والتي تعرقل بشكل كبير عمليات إنقاذ المهاجرين وتشديد الرقابة بشكل كبير في البحر الأبيض المتوسط.

وحذرت المنظمة في تقريرها أن "التأخير في الإبلاغ عن القوارب المفقودة، إضافة إلى خطورة المسار يضع المهاجرين من شمال إفريقيا بوضع صعب للغاية".

لم يتم العثور على جثث 91% من المهاجرين وبالتالي يتم احتسابهم كمفقودين.