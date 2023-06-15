الاتحاد الأوروبي سيحظر التعاقد مع العملاق الصيني هواوي لمد شبكة 5G

بقلم: يورونيوز

بررت المفوضية الأوروبية قرارها بالقول إن المعدات الصينية التي تؤمنها شركتا هواوي وZTE تشكل خطراً على الأمن القومي الأوروبي.

اعتبرت المفوضية الأوروبية يوم الخميس أن الشركتين الصينيتين هواوي وZTE تشكلان خطراً على الأمن الأوروبي وأعلنت إجراءات لوقف التعاقد مع مشغلين يستخدمون المعدات الصينية.

وجاء في بيان للذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي أن "المفوضية تعتبر أن هواوي ووZTE تشكّلان في الواقع مخاطر أكبر بكثير من غيرهما من الشركات التي توفّر تقنية الجيل الخامس".

وتابع البيان أن المفوضية "ستتّخذ تدابير أمنية مناسبة لكي لا يُصار إلى شراء خدمات اتصالات تعتمد على معدّات مزوّدي الخدمات هذين".

ودعا مفوّض السوق الداخلية في الاتحاد الأوروبي، تييري بروتون، الدول الـ27 الأعضاء والشركات المشغّلة لخدمات الاتصالات إلى استبعاد معدّات هواوي ووZTE من شبكاتها المحمولة.

وحذّر بروتون في مؤتمر صحافي في بروكسل من مواصلة الاعتماد على خدمات ومعدّات يمكن أن تتحوّل إلى سلاح ضد المصالح الأوروبية.

بحسب المفوضية، عمدت 24 من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إما إلى تبني القواعد وإما إلى البدء بوضع الأسس لمنح السلطات الوطنية صلاحية فرض قيود.

لكن بروتون أشار إلى أن عشر دول أعضاء فقط، لم يسمّها، استخدمت تلك القواعد لتقييد أو استبعاد مزوّدين يشكّلون مخاطر كبيرة. وتابع "هذا بطء شديد ويشكل تهديدا أمنيا كبيرا ويعرّض للخطر الأمن المشترك للاتحاد".

وتأتي الخطوة بعد خمس سنوات على استحداث المفوضية قواعد صارمة على خدمات الجيل الخامس من دون أن تفرض حظراً على أي مزوّد ومن دون أن تشير إلى هواوي بالتحديد.

ويشكّل الإعلان الصادر الخميس تحوّلاً للتكتل ويعكس نهجاً أكثر تشدداً تجاه الصين، مع الحفاظ على الروابط القائمة مع بكين.

وتمارس الولايات المتحدة ضغوطاً على أوروبا لاستبعاد الشركتين على خلفية هواجس على صلة بالأمن القومي، وقد الماضي فرضت العام الماضي حظراً على استيراد أو بيع معدّات اتصالات من شركات صينية، بما فيها هواوي وZTE.

وسبق أن أعربت واشنطن عن مخاوف من إمكان اختراق الاستخبارات الصينية معدّات هواوي. كذلك استبعدت بريطانيا الشركة من مشاريع تطوير شبكات الجيل الخامس في البلاد.