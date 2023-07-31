شاهد: مرتزقة فاغنر يدربون الجيش البيلاروسي

بقلم: يورونيوز

الفيديو نشرته وزارة الدفاع البيلاروسية، قائلة إنه يظهر مقاتلين تابعين لمجموعة فاغنر الروسية وهم يجرون تدريبات مع جنود بيلاروسيين، لكنها لم تحدد بالضبط موقع هذه التدريبات في بيلاروسيا.

نشرت وزارة الدفاع البيلاروسية الأحد مقاطع فيديو تقول إنها لعناصر من مجموعة فاغنر الروسية وهم يدربون جنودا من بيلاروس. وحسب الوصف في الفيديو، فقد "بدأت الأقسام الفرعية للألوية الآلية تدريبًا مشتركًا مع مدربي مجموعة فاغنر. ويجري التدريب لتنسيق الفرق والفصائل والسرايا، مع مراعاة خبرة المتخصصين في الشركات العسكرية الخاصة. وينصب التركيز على سير الأعمال العدائية في ظروف حديثة، مع العمل على عناصر الدفاع النشط، بالإضافة إلى قضايا ضمان البقاء على قيد الحياة في ساحة المعركة، مع الأخذ في الاعتبار الاستخدام النشط للطائرات بدون طيار".

ويتابع المعلق في التقرير التلفزيوني: " كل تدريب هو عبارة عن ضخ أكبر قدر ممكن من المعرفة والمهارات. سيستمر رفع مستوى الأفراد العسكريين البيلاروسيين بمساعدة مدربي فاغنر. وتخطط جميع هياكل السلطة في البلاد لتلقي تدريبات رفيعة المستوى من المقاتلين ذوي الخبرة ".

وزارة الدفاع البيلاروسية لم تحدد بالضبط موقع هذه التدريبات.

وأثارت مجموعة فاغنر موجة قلق في المنطقة منذ أن استقبلت مينسك مقاتلين في صفوفها على أراضيها بعد تمردهم في روسيا.