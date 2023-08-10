شاهد: احتفالا باعتلاء تشارلز على العرش.. بريطانيا تسك قطعة معدنية جديدة من عملة البلاد

منذ رحيل الملكة إليزابيث الثانية وتربع ابنها تشارلز على عرش المملكة المتحدة، بدأت البلاد بتغيير القطع النقدية لتحمل صورة الملك الجديد. وفي أحدث إصدار، بدأت بريطانيا بسك نسخة جديدة من قطعة 5 بنس.

احتفالا بتتويج الملك تشارلز الثالث على عرش المملكة المتحدة مطلع مايو/أيار الماضي، أصدرت بريطانيا الخميس نسخة جديدة من قطع الخمسين بنساً تحمل رموزا جديدة لتربع تشارلز على العرش. وتحمل القطعة الجديدة من العملة البريطانية صورة للملك وعلى الوجه الآخر صورة لكاتدرائية ويستمنستر التي تمت فيها مراسم تتويجه.

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وتتوقع دار سك العملة البريطانية أن تحظى القطعة المعدنية الجديدة بشعبية واسعة في أوساط هواة جمع العملات. وتحتفل هذه المؤسسة بالأحداث الهامة والأشخاص منذ تأسيسها في القرن التاسع ميلادي.

صورة للقطع النقدية الجديدة AP Photo

"تحتفل دار سك العملة الملكية بلحظات تاريخية"، كما يقول مارك لوفريدج، مدير دار سك العملة الملكية. ويتابع: "كان تتويج الملك تشارلز أول تتويج في بريطانيا يشهده الناس منذ 70 عامًا. ونحن نحتفل بالأحداث منذ عقود عديدة. وإذا فكرنا في العملات المعدنية التي صنعناها والدور الذي نلعبه في العملات المعدنية في المملكة المتحدة، فنحن ننتج عملات معدنية للملوك منذ عهد ألفريد العظيم ومن بعده ".

الملك تشارلز الثالث Jonathan Brady/PA

يوجد حاليًا حوالي 27 مليار قطعة نقدية متداولة في المملكة المتحدة والتي تحمل وجه الملكة إليزابيث الثانية الراحلة.

بدأ تحويل قطع النقود إلى العملة التي يظهر فيها تشارلز منذ مدة، لكن دار سك العملة الملكية تنوي إكمال التغيير بطريقة مستدامة حتى يتم استبدال العملات القديمة ببطء.

أصبح تشارلز ملكًا لبريطانيا بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية في 8 أيلول/ سبتمبر 2022.