شاهد: الشرطة الإسبانية تضبط 700 كيلوغرام من الكوكايين قبالة ساحل جزر الكناري

تعتبر جزر الكناري طريقًا مهمًا لشبكات تهريب المخدرات. وقد سبق عملية الضبط تحقيقٌ واسع بدأ في 2022، كاشفًا عن تورط عدة منظمات إجرامية أوروبية في عملية تهريب الكوكايين هذه.

اعترضت الشرطة الإسبانية الثلاثاء مركبًا شراعيًا وضبطت على متنه حوالي سبعمئة كيلوغرام من الكوكايين على بعد 800 كيلومتر من ساحل جزيرة غران كناريا، إحدى جزر الكناري. وشاركت في العملية البرية والبحرية عدة أجهزة أمنية، وانتهت باعتقال أربعة من المشتبه بهم.

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ووفقًا للسلطات فإن المعتقلين هم عناصر في منظمة إجرامية أوسع مسؤولة عن محاولة تهريب كميات كبيرة من الكوكايين من أمريكا الجنوبية إلى أوروبا.

وقالت الشرطة إن التحقيق الذي أدى إلى هذه العملية بدأ في عام 2022 عندما شرعت السلطات في تعقب مجموعة من المواطنين الإيطاليين الذين لهم صلات بمنظمة "ندرانغيتا" الإجرامية بالإضافة إلى مواطن كرواتي مرتبط بـ"كارتل البلقان".

ونظرًا لموقعها، تعد جزر الكناري طريقًا مهمًا لشبكات تهريب المخدرات الدولية وعمليات العصابات الأوروبية.

وشارك في العملية المشتركة التي قادها الحرس المدني الإسباني ويوروبول أيضًا جهازا الشرطة الكرواتية والصربية، بالإضافة إلى محققين من مدينة باليرمو الإيطالية.