شاهد: آثار الدمار الذي خلفته العاصفة الاستوائية هيلاري في كاليفورنيا

اجتاحت العاصفة الاستوائية هيلاري جنوب كاليفورنيا من الساحل إلى منتجع بالم سبرينغز الصحراوي قبل أن تتجه شرقا وتغرق مقاطعة على بعد حوالي 64 كيلومترا خارج لاس فيغاس. وانتشل رجال الإنقاذ العديد من الأشخاص الذين غمرتهم المياه.

وخفض المركز الوطني للأعاصير في ميامي تصنيف هيلاري إلى عاصفة ما بعد استوائية صباح الاثنين، لكنه حذر من أنه من المتوقع "استمرار الفيضانات الكارثية التي تهدد الحياة" على أجزاء من جنوب غرب الولايات المتحدة، إلى جانب هطول أمطار "قياسية" وفيضانات محتملة في ولايات في أقصى الشمال مثل أوريغون وأيداهو.