شاهد: عاصفة "سياران" تضرب جنوب المملكة المتحدة

بقلم: يورونيوز

عاصفة "سياران" جاءت برياح قوية وصلت سرعتها إلى 180 كم/ الساعة، وتسببت بأمطار غزيرة هطلت على جنوب إنكلترا وسواحل غرب أوروبا.

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أحدثت رياح عاتية وأمطار غزيرة تسبّبت بها العاصفة سياران، اضطرابًا كبيرًا في جنوب إنكلترا الخميس، مع تعليق المواصلات البحرية لعدّة ساعات من ميناء دوفر وإغلاق مئات المدارس.

وفي جزيرة جيرسي، التي وُضعت في حالة تأهّب أحمر، وصلت سرعة الرياح إلى 160 كيلومترًا في الساعة، ممّا أجبر 35 شخصًا على الإقامة في فنادق بسبب الأضرار التي لحقت بمنازلهم، وفقًا للشرطة المحلية. كذلك، تمّ إغلاق جميع المدارس والمباني الحكومية في جيرسي، فيما أوصت السلطات السكان بالبقاء في منازلهم.

وكان من المتوقع أن تصل سرعة الرياح في الصباح إلى 110/100 كم/ساعة، وتصل إلى 100 كم/ساعة بعد الظهر، وفقًا لتقرير حالة الطقس على الموقع الحكومي. وفي مطارات جيرسي وغيرنسي وألديرني، تمّ إلغاء جميع الرحلات الجوية.

وتم تعليق العبور معظم فترات الصباح، فيما نبّه ميناء دوفر (جنوب شرق إنكلترا) إلى توقّع حدوث تأخيرات في الساعات المقبلة. وأوصى الميناء على موقع "إكس" بأن يتّصل الركّاب بشركة العبّارات الخاصة بهم للحصول على معلومات.

وفي كورنوال (جنوب غرب إنكلترا)، التي وُضعت في حالة تأهّب برتقالي تحسبًا للرياح العاتية، انقطعت الكهرباء عن أكثر من 8500 منزل، وفق السلطة المحلية. ويسري تنبيه برتقالي آخر في جنوب شرق إنكلترا بشأن رياح عاتية حتى منتصف النهار.

ومن المتوقع أيضًا حدوث فيضانات في 54 موقعًا، معظمها على الساحل الجنوبي لإنكلترا، وفقًا لوكالة البيئة.