تحطمت مروحية على طريق سريع بالعاصمة الإسبانية، ما تسبب في إصابة جميع الركاب بجروح طفيفة. ووقع الحادث على مستوى الخط الفاصل للطريق السريع "إم-40" في مدريد، وهو أحد الطرق الدائرية الرئيسية في مدريد.

ولم يتم الإفصاح عن أسباب الحادث التي تبقى مجهولة. وتمكن أحد ركاب المروحية من الفرار بمفرده بينما تمكن رجال الإطفاء من إنقاذ شخص آخر. وتم نقلهما إلى المستشفى حيث تبين أن أحدهما يعاني من إصابة طفيفة في الرأس فيما يعاني الآخر من كسر محتمل في عظم الفخذ.

وقد غادرت المروحية الخاصة، من طراز "إنستروم 28" من موقع قاعة المؤتمرات في مدريد عقب معرض الطيران العمودي الدولي 2023.