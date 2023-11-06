بوريل يقترح "وقفا مؤقتا" لإطلاق النار في غزة بهدف الوصول إلى الرهائن

بقلم: يورونيوز

اقترح وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الإثنين خطة يمكن بموجبها لإسرائيل تعليق عمليتها العسكرية في غزة مقابل وصول الصليب الأحمر إلى الرهائن الذين تحتجزهم حماس.

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وقال بوريل لدبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي في بروكسل "أعتقد أن هدنة انسانية يوازيها الوصول إلى الرهائن مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر كخطوة أولى نحو إطلاق سراحهم هي مبادرة يمكننا العمل عليها".

ودعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا إلى "هدنة إنسانية" في القتال بين إسرائيل وحماس في غزة المستمر منذ أكثر من ثلاثين يوما. وأعلن نتانياهو رفضه "الهدنة المؤقتة من دون إطلاق سراح الرهائن" الذين تحتجزهم حماس منذ هجومها ويقول الجيش الإسرائيلي إنهم نحو 240 شخصًا بينهم مواطنون أجانب.

وقال بوريل "سموها هدنة، او نافذة أو أي شيء، لكننا بحاجة إلى تراجع العنف واحترام القانون الإنساني الدولي". وحسب بوريل فإن "رد الفعل المبالغ به من قبل الإسرائيليين سيجعلهم في النهاية يفقدون دعم المجتمع الدولي". وأكد "لا يوجد حل عسكري للصراع ... حتى لو تم اقتلاع حماس من غزة، فإن هذا لن يحل مشكلة غزة".

ووصف بوريل الهجوم الذي نفذته حماس بأنه "نقطة انعطاف في التاريخ" ستحدد مستقبل الشرق الأوسط لعقود من الزمن.

وأشار إلى أن "المأساة التي تتكشف في الشرق الأوسط نتيجة فشل سياسي وأخلاقي جماعي يدفع الشعبان الإسرائيلي والفلسطيني ثمناً باهظاً له". وحسب بوريل فإن "هذا الفشل الأخلاقي والسياسي يرجع إلى افتقارنا الحقيقي إلى الرغبة في حل المشكلة الإسرائيلية الفلسطينية".