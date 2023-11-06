بعد شهر من الحرب.. صور الأسبوع من غزة وإسرائيل

بعد نحو شهر على الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة إثر قيام حماس بعملية "طوفان الأقصى"، وصل عدد القتلى في القطاع إلى نحو 10 آلاف قتيل.

ومن بين الدمار والدماء والتوترات، والأحداث المتسارعة، اخترنا لكم هذه الصور