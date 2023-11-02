منظمة الصحة العالمية تدعو إلى هدنة إنسانية عاجلة في غزة

بقلم: يورونيوز

شددت منظمة الصحة العالمية على الحاجة الماسة إلى هدنة إنسانية لتمكين المزيد من المصابين في شمال قطاع غزة من الوصول إلى العلاج.

اعلان

وقالت المنظمة، في بيان :"نحتاج إلى هدنة إنسانية في غزة لضمان إجلاء جميع الجرحى الفلسطينيين".

ويتعرض قطاع غزة المحاصر منذ سنوات طويلة، لقصف إسرائيلي مكثف منذ إطلاق حركة حماس الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى، ما أسفر عن آلاف الضحايا.

وسبق للأمم المتحدة والعديد من المنظمات غير الحكومية أن حذّرت من الوضع الإنساني الكارثي في القطاع الفلسطيني الصغير البالغ عدد سكانه 2.4 مليون نسمة.

من جهتها حذرت منظمة أطباء بلا حدود، من أن استمرار الحصار سيؤدي لوضع كارثي لا تحمد عقباه.