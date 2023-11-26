شاهد: السلطات الأوكرانية تحذر مواطنيها في مدينة أوديسا من عاصفة قوية مرتقبة

بقلم: يورونيوز

جعلت العاصفة الثلجية أجزاء من الطريق السريع "إم 05" الذي يربط أوديسا بالعاصمة كييف غير قابلة للعبور فعليًا، كما عزلت المدينة عن منطقة إسماعيل.

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حذرت السلطات الأوكرانية مواطنيها من السفر والتنقل من وإلى مدينة أوديسا الساحلية غرب البلاد يوم الأحد على خلفية تردد أنباء عن تعرض المدينة والمناطق المجاورة لها لعاصفة ثلجية قوية بدأت بوادرها تظهر من خلال الحوادث المرورية.

وانتشرت قوات الشرطة على طول الطرق المؤدية إلى أوديسا من أجل تقديم المساعدات للمتضررين حيث أظهرت فيديوهات عناصر الأمن وهم يساعدون شخصا في إخراج السيارة من الثلج بينما توقفت العديد من السيارات الأخرى على الطريق نظرا لصعوبة الرؤية.

وقد جعلت العاصفة الثلجية أجزاء من الطريق السريع "إم 05" الذي يربط أوديسا بالعاصمة كييف غير قابلة للعبور فعليًا، كما عزلت المدينة عن منطقة إسماعيل جنوبا بمنطقة بيسارابيا التاريخية قرب الحدود مع مولدوفا ورومانيا.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن تساقط الأشجار على خلفية قوة الرياح تسبب في أضرار في تسعة مواقع حول المدينة المطلة على البحر الأسود، ونظرا لخطورة الوضع، قررت المدارس تقديم الدروس للتلاميذ عن بعد وعبر الإنترنت يوم الاثنين.